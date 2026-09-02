Los ecologistas ven con buenos ojos sustituir los pinares de Gata y Las Hurdes, pero avisan: "Hay que ver qué especies se plantan"

El anuncio de la Junta de Extremadura de sustituir al menos el 20% de los pinares de Sierra de Gata y Las Hurdes por otras especies ha encontrado una acogida favorable entre las principales organizaciones ecologistas de la región. Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Adenex y Fondenex coinciden en que reducir la uniformidad de estas grandes masas forestales y avanzar hacia un paisaje más diverso puede ayudar a frenar los grandes incendios.

El respaldo, sin embargo, llega acompañado de condiciones. La principal incógnita es qué especies sustituirán a los pinos y dónde se realizará la transformación. Ecologistas en Acción defiende mantener preferentemente el carácter forestal del terreno; Adenex apuesta por especies autóctonas; SEO/BirdLife cree que el porcentaje no debería fijarse antes de realizar una planificación detallada; y Fondenex considera directamente insuficiente el 20% anunciado por María Guardiola.

También existe bastante consenso sobre la recuperación del denominado paisaje en mosaico, combinando masas forestales con pastizales, ganado y determinadas superficies productivas capaces de romper la continuidad del combustible. Aquí aparecen, no obstante, diferencias: SEO/BirdLife contempla la inclusión de cultivos como olivares o almendros en determinados puntos, mientras Ecologistas en Acción advierte contra una conversión generalizada del terreno forestal en agrícola.

Más gestión forestal

Los colectivos consultados insisten además en que el problema de los incendios no puede reducirse a la presencia del pino. Carlos Barrón, de Econologistas en Acción, reclaman gestión forestal, cumplimiento de los planes de ordenación, pastoreo, prevención alrededor de los pueblos y una mayor vigilancia sobre las obligaciones que ya establece la normativa.

También suscita dudas la propuesta de Guardiola de pedir al Gobierno que modifique la Ley de Montes. Marcelino Díaz, de Adenex, considera que la legislación actual ya permite numerosas actuaciones preventivas y cree que antes de cambiarla habría que concretar para qué necesita la Junta esa modificación. "No hace falta cambiar muchas legislaciones. También hay que cumplir la que ya existe", señala.

Ecologistas en Acción pide mantener el carácter forestal

Carlos Barrón considera razonable sustituir parte de los pinares por encinas, alcornoques, castaños, nogales u otras especies forestales, además de potenciar los pastizales y el aprovechamiento ganadero.

Lo que rechaza es que el paisaje en mosaico se traduzca en una transformación masiva del monte en tierras agrícolas. "No entenderíamos el paso de forestal a agrícola", explica. Barrón recuerda que un espacio forestal permite aprovechamientos maderables, ganaderos, micológicos o recreativos y cumple además funciones de conservación del suelo y del paisaje.

Gestión de masas

También rechaza responsabilizar al pino en exclusiva. A su juicio, el problema debe buscarse en muchos casos en la falta de gestión de unas masas que cuentan con planes de ordenación que deberían cumplirse. "Cuando se pone el pino, en general lo que se busca es la evolución hacia un bosque mixto y finalmente hacia un bosque de frondosas. Si esa parte no se está haciendo, ese puede ser el problema", apunta.

Ecologistas en Acción pide convocar el Consejo Asesor Forestal

Además, recuerda que habrá terrenos de peor calidad donde las alternativas sean limitadas y reclama que decisiones de esta importancia sean debatidas en el Consejo Asesor Forestal, órgano del que forma parte Ecologistas en Acción y que, según denuncia, apenas se reúne.

SEO/BirdLife no fijaría de antemano el 20%

Marcelino Cardalliaguet, de SEO/BirdLife, comparte la necesidad de romper las grandes superficies homogéneas de pinar y crear un mosaico más resistente al avance de las llamas, incluso incorporando en lugares estratégicos determinados cultivos que puedan reforzar las franjas defensivas.

Su principal reparo está en la cifra anunciada por la Junta. "Esos porcentajes no se pueden establecer antes de hacer la planificación", sostiene. Primero, explica, habría que estudiar cada zona y después determinar cuánto pinar debe conservarse, cuánto puede sustituirse por otras especies forestales y qué superficie podría destinarse a usos productivos.

"El porcentaje anunciado no se puede establecer antes de hacer una planificación" Marcelino Cardalliaguet — SEO/BirdLife

SEO/BirdLife pide además especial cuidado en los espacios protegidos y tener en cuenta las especies de fauna y flora presentes en el sotobosque antes de cualquier actuación.

Adenex apuesta por especies autóctonas

Adenex considera igualmente una "buena noticia" reducir algunas de las grandes masas de pino procedentes de antiguas repoblaciones. Marcelino Díaz apuesta por que las nuevas plantaciones sean de especies autóctonas y ve con buenos ojos los cinturones productivos planteados dentro del Proyecto Mosaico, especialmente alrededor de los pueblos.

Adenex pone además el foco en los planes periurbanos de prevención de incendios

Eso no significa, advierte, "limpiar" todo el bosque y dejar únicamente árboles. El sotobosque, las ramas y la materia vegetal cumplen funciones fundamentales para la fauna, la flora y el mantenimiento del suelo.

Adenex pone además el foco en los planes periurbanos de prevención de incendios. Muchos municipios pequeños no tienen medios suficientes para ejecutarlos, por lo que reclama financiación de la Junta y las diputaciones. Si los pueblos estuvieran previamente protegidos, argumenta, los medios de extinción podrían dedicar más esfuerzos a defender también el entorno natural.

Fondenex pide ir mucho más lejos

Fondenex es el colectivo que plantea una transformación más profunda. "La idea no es mala, pero es insuficiente", resume Francisco Blanco. La organización pide sustituir una proporción mucho mayor de las grandes plantaciones de pinos y eucaliptos por bosque mediterráneo con encinas, alcornoques, robles, quejigos o madroños, junto a dehesas y pastizales.

"La idea de la Junta de Extremadura no es mala, pero es insuficiente" Francisco Blanco — Fondenex

El colectivo sostiene desde hace años que las masas uniformes de pino y eucalipto favorecen la propagación de grandes fuegos y defiende una política mucho más centrada en la prevención. Entre sus propuestas figuran el pastoreo, la limpieza selectiva, la creación de grandes discontinuidades en la vegetación, el aprovechamiento de la biomasa y una mayor vigilancia.

Así, aunque con matices importantes, las cuatro organizaciones coinciden en la idea de fondo planteada por la Junta: Gata y Las Hurdes necesitan montes más diversos y mejor gestionados. La discusión empieza ahora en cómo hacerlo, qué árboles ocuparán el lugar de los pinos y hasta dónde debe llegar esa transformación.