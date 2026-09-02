Extremadura convoca 35 plazas de Policía Local: estos son los municipios, requisitos y pruebas

Extremadura abre una nueva oportunidad para quienes quieran incorporarse a la Policía Local. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este miércoles, 2 de septiembre, la convocatoria de un proceso selectivo unificado para cubrir 35 plazas de agente en 20 ayuntamientos de la región, mediante el sistema de oposición libre y a través de un Tribunal Único.

Las plazas son para funcionarios de carrera del grupo C1 y se encuentran repartidas entre municipios de las dos provincias. Las localidades con mayor número de puestos disponibles son Azuaga, Badajoz y Montijo, con cuatro plazas cada una, seguidas de Alburquerque, con tres.

Más convocatorias

También se convocan dos agentes en Cáceres, Madrigal de la Vera, Monesterio y Torremejía. El resto de localidades dispondrá de una plaza: Aceuchal, Almendralejo, Arroyo de la Luz, Burguillos del Cerro, Campanario, Ceclavín, Losar de la Vera, Maguilla, Puebla de la Calzada, Talarrubias, Torrejoncillo y Trujillo.

Se trata de un procedimiento común en el que los ayuntamientos han delegado en la Junta de Extremadura la selección de los futuros agentes. Una vez concluida la oposición, quienes obtengan plaza podrán elegir destino en función de la puntuación conseguida, siguiendo el orden establecido en las bases.

Qué requisitos hay que cumplir

Entre las condiciones para participar figura tener nacionalidad española y haber cumplido los 18 años. Además, los aspirantes deberán estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o una titulación académica equivalente o superior.

También deberán reunir las condiciones físicas y psíquicas necesarias para desempeñar las funciones propias de la Policía Local, no haber sido separados mediante expediente disciplinario de ninguna Administración pública, no estar inhabilitados para ejercer funciones públicas y no contar con antecedentes penales por delitos dolosos.

Permisos de conducir

Los futuros policías tendrán que disponer igualmente de los permisos de conducción A2 y B en vigor, aunque en este caso las bases permiten acreditarlos más adelante: deberán tenerlos antes de que comience el curso selectivo obligatorio en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (ASPEX).

Para acudir a las pruebas físicas será necesario presentar además un certificado médico oficial, expedido con una antigüedad máxima de tres meses, que acredite que el opositor reúne las condiciones necesarias para realizar los ejercicios.

Cuándo se pueden presentar las solicitudes

Aunque las bases completas han sido publicadas este miércoles en el DOE, el plazo de inscripción todavía no comienza. Los interesados tendrán 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las solicitudes podrán tramitarse electrónicamente a través del portal de la Junta de Extremadura o presentarse de forma presencial por las vías previstas en la convocatoria.

La tasa por derechos de examen asciende a 23,12 euros. Estarán exentas las víctimas del terrorismo y determinados familiares, así como las víctimas de violencia de género. Además, se establece una bonificación del 50% para quienes lleven al menos tres meses en situación legal de desempleo antes de la publicación de la convocatoria en el DOE y cumplan las condiciones recogidas en las bases.

Así serán las pruebas

La oposición será eliminatoria y comenzará con una prueba de conocimientos de 100 preguntas tipo test, a las que se sumarán otras diez de reserva. Los aspirantes dispondrán de 120 minutos y cada tres respuestas incorrectas restarán una correcta.

Quienes superen este examen se enfrentarán a una prueba práctica formada por cinco supuestos, con cinco preguntas cada uno y otras dos de reserva por supuesto. También tendrá una duración máxima de dos horas y será necesario obtener al menos cinco puntos.

Y las físicas

Después llegarán las pruebas físicas, que medirán agilidad, fuerza y resistencia. Las marcas varían en función del sexo y de la edad de los participantes. Entre los ejercicios establecidos figuran un circuito de agilidad, dominadas para los hombres o suspensión en barra para las mujeres y una carrera de 1.000 metros.

Los aspirantes que continúen en el proceso deberán superar posteriormente una prueba psicotécnica y un reconocimiento médico. Todas las pruebas son obligatorias y eliminatorias, de manera que es necesario aprobar cada ejercicio para poder realizar el siguiente.

La convocatoria contempla igualmente un amplio cuadro de exclusiones médicas y establece que el tribunal podrá efectuar controles para detectar el consumo de sustancias prohibidas o dopantes durante las pruebas físicas.

Cinco meses de formación antes de ser policías

Superar la oposición tampoco supondrá todavía convertirse en agente de carrera. Los 35 seleccionados deberán realizar un curso obligatorio de al menos cinco meses en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.

De ese periodo, cuatro meses se desarrollarán en la propia academia y al menos uno consistirá en prácticas en el municipio correspondiente. Tanto la formación como las prácticas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Durante esta etapa, los aspirantes serán nombrados funcionarios en prácticas y percibirán las retribuciones correspondientes.

Una vez superado todo el proceso, incluida la formación en la ASPEX, se establecerá la clasificación definitiva y los ayuntamientos procederán al nombramiento de los nuevos agentes de Policía Local de carrera.