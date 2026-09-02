Extremadura eleva a 31 los casos de fiebre del Nilo Occidental tras sumar dos positivos

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, correspondientes a un hombre de 36 años, vecino de Magacela, y otro de 82 años, de Escurial, que en este último caso ha precisado ingreso hospitalario.

Con estos dos nuevos positivos, Extremadura suma ya 31 casos de fiebre del Nilo Occidental en lo que va de 2026, con un fallecido registrado hasta el momento.

Actualmente, cuatro pacientes permanecen ingresados en centros hospitalarios de la región. En concreto, dos se encuentran en el Hospital Don Benito-Villanueva, uno en el Hospital de Mérida y otro en el Hospital Universitario de Cáceres.

En 2025 se notificaron 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, con un total de cinco fallecidos, según los datos facilitados por la Junta de Extremadura.

Vigilancia ante nuevos casos

Ante la evolución de la situación, la Dirección del SES ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que mantengan una vigilancia activa ante cualquier sospecha de pacientes con una sintomatología compatible con la enfermedad.

Esta medida busca mantener una actitud de alerta que permita reforzar la capacidad diagnóstica y detectar de forma temprana posibles nuevos casos en la región.

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No obstante, el SES recuerda que la mayoría de las infecciones por el virus del Nilo Occidental no provocan síntomas. En concreto, alrededor del 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.