La extremeña Maribel Ramos presidirá Casa 47 en plena expansión de la vivienda pública

La extremeña Maribel Ramos Vergeles es desde este miércoles la nueva presidenta de Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda. El Consejo de Ministros aprobó ayer su nombramiento, que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para sustituir a Leire Iglesias, que deja la presidencia del organismo tras ser designada nueva secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.

Ramos da así el salto a la máxima responsabilidad de una de las principales herramientas creadas por el Gobierno para ampliar el parque público de vivienda asequible. Conoce de cerca la entidad, ya que desde enero de 2025 ocupaba la Dirección General del Parque de Vivienda Asequible, desde la que ha participado en el despliegue de los proyectos destinados a aumentar la oferta pública y mantener esas viviendas de manera permanente en manos del Estado.

La nueva presidenta asume Casa 47 en plena expansión. El Gobierno había destinado hasta comienzos de este verano 2.080 millones de euros a la entidad, que contaba entonces con 68 proyectos activos en España: 44 actuaciones para construir 3.266 viviendas y otros 24 desarrollos de suelo con capacidad para unas 22.000.

Trayectoria en Extremadura

Licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca, Ramos es especialista en Intervención Social y Género y tiene un máster en Políticas Públicas e Igualdad de Género por la Universidad Rey Juan Carlos. Su formación incluye además programas de dirección de proyectos, liderazgo e innovación en instituciones como la Escuela de Organización Industrial, IESE o ESADE.

Su carrera profesional, de más de dos décadas, ha estado especialmente vinculada a las políticas sociales, de igualdad y vivienda. Antes de llegar a Casa 47 fue subdirectora general de Innovación de Hogar Sí entre 2018 y 2024 y anteriormente dirigió su Unidad de Desarrollo Estratégico.

También desarrolló parte de su trayectoria en Extremadura. Entre 2009 y 2011 trabajó para el Instituto de la Mujer de Extremadura, donde coordinó la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género, además de prestar asesoramiento para el desarrollo de políticas públicas y la coordinación de recursos en el territorio.

Con su nombramiento, Ramos releva a Leire Iglesias, que ha sido la primera presidenta de Casa 47 y que también mantiene una estrecha vinculación con Extremadura: fue consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta entre 2019 y 2023 y anteriormente consejera de Cultura e Igualdad. Iglesias pasa ahora a ocupar la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.

Nueva etapa para Leire Iglesias

El nombramiento de Maribel Ramos al frente de Casa 47 se produce después de la marcha de Leire Iglesias Santiago a la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, donde sustituye a David Lucas, fallecido el pasado 20 de julio.Iglesias, que durante cuatro años estuvo al frente de las competencias de vivienda en la Junta de Extremadura, presidía hasta ahora Casa 47, la entidad pública empresarial estatal surgida de la transformación de SEPES.

Desde el Ministerio de Vivienda fue una de las responsables de su creación y puesta en marcha, concebida para intervenir en todo el ciclo de la vivienda pública, desde el suelo y la urbanización hasta la promoción, construcción y gestión de los inmuebles. Su salto a la Secretaría de Estado deja ahora la presidencia de la entidad en manos de Ramos, que hasta este momento dirigía precisamente el Parque de Vivienda Asequible de Casa 47.