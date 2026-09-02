Fregenal de la Sierra vuelve a bailar al ritmo de los danzaores de la Virgen de la Salud

Hay tradiciones que explican por sí solas la identidad de un pueblo. En Fregenal de la Sierra, cada final de verano tiene su propio sonido: el de la gaita y el tambor que anuncian las Fiestas en Honor a la Virgen de la Salud, una de las celebraciones más antiguas y genuinas de la localidad y que alcanzará su momento culminante el próximo 8 de septiembre. Despliega el programa en este enlace.

La Virgen de la Salud. / EL PERIÓDICO

Desde el 30 de agosto, las calles frexnenses vuelven a sumergirse en una tradición transmitida durante generaciones y cuyo principal símbolo son los Danzaores de la Virgen de la Salud. Su particular baile ritual, su indumentaria y todo el ceremonial que los acompaña constituyen una de las manifestaciones más reconocibles del folclore extremeño, hasta el punto de que la danza está declarada Bien de Interés Cultural de Extremadura como bien inmaterial.

Los Danzaores, declarados Bien de Interés Cultural de Extremadura, protagonizan una de las celebraciones más antiguas y singulares de la localidad. / TURISMO FREGENAL DE LA SIERRA

La celebración se suma a los numerosos atractivos que ofrece Fregenal de la Sierra, cuyo Conjunto Histórico cuenta también con la declaración de Bien de Interés Cultural. El Castillo Templario, que alberga en su interior la plaza de toros y el mercado de abastos; el retablo mayor de la iglesia de Santa Ana, considerado una de las grandes obras del Renacimiento extremeño; el Santuario de los Remedios, sus casas solariegas, palacetes, conventos y fuentes conforman un patrimonio que encuentra en estas fechas uno de sus mejores complementos: una tradición que continúa viva en las calles.

Publicación de la Hermandad de la Virgen de la Salud en Facebook.

Una danza cuyo origen se pierde en el tiempo

El origen exacto de la Danza de la Virgen de la Salud es desconocido. La primera referencia histórica documentada se remonta al siglo XVIII, aunque se considera que su nacimiento es anterior. Se encuadra dentro de las denominadas danzas guerreras, de paloteo, agrarias y de fertilidad y presenta cuatro apartados musicales diferenciados: Pasacalles, Rosario, Alborada y Danza.

El grupo está compuesto por nueve danzantes, todos hombres, dirigidos por el denominado «guion», que se distingue del resto por las cintas verdes de su vestimenta. Medias, faldas almidonadas, banderolas cruzadas sobre pecho y espalda, pañuelos y vistosos tocados de flores completan una indumentaria inseparable de la propia celebración.

En la actualidad existen tres grupos de danzantes, dos de adultos y uno infantil, lo que permite garantizar la continuidad generacional de una tradición que constituye una de las principales señas de identidad de Fregenal.

El tamborilero anuncia la llegada de la fiesta en Fregenal de la Sierra. / EL PERIÓDICO

El tamborilero anuncia la llegada de la fiesta

Otro personaje fundamental es el tamborilero. Nueve días antes de la jornada principal comienza un particular novenario en el que visita diariamente las casas de los hermanos cofrades interpretando con la gaita y el tambor el Pasacalles y un fragmento de la danza.

Su indumentaria tradicional está formada por pantalón negro, camisa blanca, chaleco sin mangas, faja a la cintura y sombrero negro. En los últimos años, además, se han incorporado mujeres tamborileras, una de las evoluciones experimentadas por esta antigua tradición.

Este recorrido marca cada 30 de agosto el inicio de las fiestas, que avanzan progresivamente hasta concentrar sus principales momentos durante los días 6, 7 y 8 de septiembre.

Del Rosario a la Alborada

El 6 de septiembre tiene lugar el Rosario, una tradición que antiguamente consistía en recorrer los hogares de los hermanos impedidos y que en la actualidad se mantiene mediante el canto de la Salve de la Virgen ante las casas de los hermanos visitados.

Un día después, el 7 de septiembre, concluye el novenario. Tras los correspondientes cultos religiosos, la plaza de Santa Catalina acoge la tradicional verbena, amenizada por una tamborada, durante la cual se subastan los regalos donados por los devotos de la Virgen.

La celebración no se detiene con la llegada de la madrugada. Antes de la Misa de Danzaores, el mayordomo y los miembros de la directiva, acompañados por los hermanos cofrades que se van incorporando al recorrido, atraviesan las calles de Fregenal al son de la Alborada hasta alcanzar la iglesia de Santa Catalina.

El 8 de septiembre, el gran día de los Danzaores

Allí se celebra la Misa de Danzaores o Misa del Alba, en la que los integrantes del grupo ofrecen su primer baile a la Virgen. Al finalizar, alrededor de las ocho de la mañana, comienza una de las estampas más características de estas fiestas.

Los Danzaores, encabezados por los miembros de la hermandad y acompañados por el tamborilero, emprenden un largo recorrido por las calles de Fregenal para visitar las casas de los cientos de hermanos. La danza acompaña así durante buena parte del día la vida cotidiana del municipio.

El convento de las Madres Agustinas, las calles de los barrios de Santa Ana y Santa María y el entorno del Castillo Templario se encuentran entre los puntos más especiales para contemplar este rito y disfrutar de una jornada en la que música, movimiento y tradición se funden con el propio patrimonio monumental de Fregenal.

Después de un breve descanso, alrededor de las 19.00 horas, comienza la procesión de la Virgen de la Salud, acompañada por diferentes generaciones de Danzaores. Cientos de vecinos y visitantes se concentran entonces en la plaza y en las calles próximas al templo.

El momento más esperado llega ya entrada la noche. Pasadas las 22.00 horas, la imagen de la Virgen de la Salud «danza» al mismo ritmo que los Danzaores, ofreciendo una de las estampas más emotivas y características de la celebración. Tras la función religiosa, los danzantes se despiden de la Virgen y ponen fin a unos días en los que Fregenal de la Sierra vuelve a encontrarse con una tradición que ha sabido conservar durante siglos y transmitir de generación en generación.

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