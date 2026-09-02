Guardiola y sus consejeros se reparten por Extremadura en las concentraciones de apoyo a Ceuta

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y los miembros de su Consejo de Gobierno participarán este miércoles a las 20.00 horas en las concentraciones convocadas en distintos municipios de la región como "muestra de solidaridad" y "apoyo" a Ceuta. La responsable del Ejecutivo autonómico acudirá al acto previsto ante el Ayuntamiento de Cáceres, donde también estará el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, de Vox, mientras que el resto de integrantes del Gobierno regional se distribuirá entre Badajoz, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Don Benito, Zafra, Trujillo y Coria.

En Badajoz participarán el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, de Vox. La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, asistirá a la concentración convocada en el Ayuntamiento de Plasencia, mientras que la responsable de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, acudirá al acto previsto en Navalmoral de la Mata.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, participará en la concentración convocada ante el Ayuntamiento de Don Benito, y la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, estará en la organizada en Zafra. Por su parte, la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, acudirá al acto previsto en Trujillo y el consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, asistirá al convocado en Coria.

El PSOE de Cáceres no participará

La concentración convocada en Cáceres no contará, sin embargo, con la participación del Grupo Municipal Socialista. Su portavoz, Belén Fernández, ha anunciado que los concejales socialistas no asistirán al acto y ha explicado que, pese a trasladar su "empatía" tanto al pueblo ceutí como a las personas migrantes que permanecen actualmente en la ciudad autónoma, su formación discrepa de la forma en la que se ha articulado la convocatoria y de la actuación de las distintas administraciones ante esta situación.

Fernández ha asegurado que existe comprensión hacia la sensación de que la respuesta a la situación que atraviesa Ceuta podría no haber sido "todo lo ágil que se debiera", pero ha defendido que esa responsabilidad no debe atribuirse exclusivamente al Gobierno central. "Cuando hablamos de agilidad y hablamos de la responsabilidad del Estado tenemos que recordar que el Estado somos todos", ha señalado la portavoz socialista, que ha incluido en esa responsabilidad al Gobierno de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

La dirigente socialista ha cuestionado especialmente la posición de la Junta de Extremadura y ha acusado al Ejecutivo autonómico de incurrir en una "clara hipocresía". Fernández sostiene que el Gobierno regional renunció a asistir a la conferencia sectorial y a recibir los recursos puestos a su disposición para gestionar la situación de Ceuta, por lo que considera contradictorio que ahora participe en concentraciones públicas de solidaridad.

El PSOE cacereño también critica el procedimiento seguido para convocar estos actos. Según Fernández, la iniciativa rompe con el funcionamiento habitual de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que, según ha afirmado, ha trabajado tradicionalmente desde el consenso. La portavoz socialista considera que esta convocatoria no responde a un acuerdo compartido, sino a una iniciativa unilateral del Partido Popular, y ha acusado a esta formación de utilizar políticamente la situación que atraviesa Ceuta.

"Tradicionalmente nunca hemos asistido a los mítines electorales del Partido Popular y de Vox", ha afirmado Fernández, quien considera que el acto de esta tarde tiene un carácter partidista y ha asegurado que su formación no participará en lo que califica como "el primer acto electoral" de PP y Vox de cara a las próximas elecciones municipales.