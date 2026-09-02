La Junta comienza a evaluar las solicitudes para retirar amianto de empresas extremeñas

La Junta de Extremadura ha comenzado el proceso de evaluación de las solicitudes presentadas por empresas de la región para acceder a las ayudas destinadas a retirar cubiertas que contengan amianto e instalar sistemas permanentes de protección frente a las caídas de altura en sus centros de trabajo.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la composición de la comisión encargada de valorar las peticiones correspondientes a la segunda convocatoria de estas subvenciones en 2026, dotada con 102.489 euros. La resolución llega una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, tal y como establecen las bases reguladoras de las ayudas.

La comisión estará presidida por Jorge García Paniagua, jefe de Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como vocales participarán Fernando Guerrero González, técnico en Prevención de Riesgos Laborales, y Sandra Gómez Moreno, asesora jurídica de la Dirección General de Trabajo. Javier Durán Romero, también asesor jurídico de este departamento, ejercerá como secretario.

Dos modalidades

Cabe recordar que la convocatoria fue publicada en el DOE el pasado 30 de julio y contemplaba dos modalidades de ayuda, que podían solicitarse tanto de forma independiente como conjunta. La primera línea está destinada a la retirada de cubiertas ligeras que contengan materiales con amianto. La Junta financia el 85% de la inversión subvencionable, con un límite de 20.000 euros por centro de trabajo y un máximo de 25 euros por metro cuadrado de cubierta.

La segunda modalidad permite sufragar la instalación de líneas de vida permanentes para proteger a los trabajadores frente a las caídas durante tareas de mantenimiento, reparación o instalación en cubiertas. En este caso, la subvención cubre el 50% de la inversión, con un máximo de 5.000 euros por centro de trabajo.

Cuando una empresa solicita conjuntamente las dos actuaciones, la cuantía máxima puede alcanzar los 25.000 euros por centro. Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva, por lo que las solicitudes deberán ser valoradas y comparadas antes de determinar los beneficiarios. Entre los criterios establecidos figuran principalmente la altura de la edificación y la superficie de la cubierta sobre la que se pretende actuar.

Primera convocatoria

La segunda convocatoria llega después de una primera ronda de ayudas que permite conocer el interés que este programa despertó a comienzos de año. En aquella ocasión se tramitaron 31 expedientes y 10 terminaron obteniendo subvención, por un importe conjunto de 97.510,35 euros. La resolución definitiva fue publicada en el DOE el pasado 12 de mayo.

Además, siete solicitudes que correspondían a actuaciones subvencionables y habían alcanzado la puntuación mínima exigida quedaron fuera de las ayudas al aplicarse el orden de prelación del procedimiento de concurrencia competitiva y superarse el crédito disponible para esos expedientes. El resto de las solicitudes terminaron denegadas por otros motivos o fueron objeto de desistimiento.

Pendientes de los beneficiarios

La Junta deberá repetir ahora ese procedimiento con las peticiones registradas durante esta segunda convocatoria. La resolución publicada este miércoles no especifica cuántas solicitudes se han recibido ni cuál es el importe total reclamado por las empresas, por lo que todavía no es posible saber si los 102.489 euros disponibles serán suficientes para atender todos los expedientes que superen la valoración.

En este sentido, tampoco se conocen todavía los futuros beneficiarios. La publicación del DOE supone, por el momento, el paso previo para que la comisión estudie los expedientes y establezca el orden de las solicitudes antes de que se dicte la correspondiente resolución de concesión.

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