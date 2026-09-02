Malaria y mosquitos, en el foco de cerca de 200 expertos de más de 30 países reunidos en Extremadura

Extremadura reúne desde este miércoles en Badajoz a cerca de 200 investigadores y profesionales de más de 30 países para estudiar la malaria y otros parásitos sanguíneos de la fauna silvestre en dos encuentros científicos que se celebran por primera vez en España.

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura acoge del 2 al 5 de septiembre la VII Conferencia Internacional sobre Malaria y otros parásitos sanguíneos de la Fauna Silvestre y el IV Simposio Internacional de la Red de Investigación de Enfermedades de la Fauna Silvestre.

Según la información facilitada, participan investigadores y profesionales procedentes de alrededor de 70 universidades y centros de investigación.

Extremadura, punto de encuentro internacional

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha inaugurado este miércoles las jornadas y ha felicitado a la UEx y al equipo liderado por el profesor Alfonso Marzal por conseguir llevar hasta Extremadura una cita científica de esta dimensión.

"Durante estos días este congreso convertirá a nuestra región en un punto de encuentro internacional para la investigación en salud global, enfermedades emergentes, parasitología y enfoque One Health", ha afirmado.

El encuentro aborda la malaria y otros parásitos presentes en la fauna silvestre, así como su relación con los animales, el medio ambiente y los organismos que intervienen en su transmisión, entre ellos los mosquitos.

Vigilancia de mosquitos en Extremadura

García Espada ha aprovechado la celebración del congreso para destacar la estrategia que desarrolla Extremadura frente a las enfermedades transmitidas por mosquitos y otros organismos.

La consejera se ha referido al Plan de Vigilancia de Vectores del Servicio Extremeño de Salud, desarrollado en colaboración con la Universidad de Extremadura, que ha ampliado la detección de mosquitos Culex para mejorar el control del riesgo relacionado con el virus del Nilo Occidental.

"En Extremadura llevamos años trabajando desde una estrategia preventiva, integral y colaborativa frente a los riesgos asociados a las enfermedades transmitidas por vectores", ha señalado.

También ha destacado el trabajo de los Centros de Vacunación Internacional, donde quienes viajan a zonas con enfermedades endémicas reciben asesoramiento, una valoración individual del riesgo e información preventiva y, cuando está indicado, se prescribe quimioprofilaxis frente a la malaria.

La consejera ha defendido que la prevención, la vigilancia epidemiológica, la investigación y la cooperación entre disciplinas son claves para anticiparse a futuros riesgos sanitarios.