Mérida arropa a Ceuta ante la entrada masiva de migrantes y exige una respuesta efectiva y pacífica

Hay unos 414 kilómetros de trayecto por carretera y ferry entre Ceuta y Mérida, pero este miércoles la distancia se ha hecho mucho más pequeña. A las puertas del Ayuntamiento de la capital extremeña, en plena Plaza de España, cientos de personas se han unido en un mismo grito: "Mérida con Ceuta". Unas 600 personas, según la estimación de la Policía Nacional, han acudido a una concentración de solidaridad con la ciudad autónoma ante la situación provocada por la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio.

La cita emeritense ha tenido además una particularidad. La concentración se ha celebrado a las 12.00 horas, pese a que la iniciativa impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) estaba prevista para las 20.00 horas de este 2 de septiembre, Día de Ceuta. La razón estaba prácticamente a la vista desde la propia plaza: Mérida está inmersa en plena Feria, con barras, actuaciones y una intensa actividad prevista durante la tarde y la noche. Los grupos municipales acordaron así adelantar el acto para hacer compatibles ambas citas.

Vecinos y representantes públicos se reúnen ante el Ayuntamiento de Mérida entre banderas de España y Ceuta para mostrar su respaldo a la ciudad autónoma. / Javier Cintas

Desde minutos antes comenzaron a llegar vecinos de todas las edades, familias y ciudadanos a título individual, algunos envueltos en banderas de España y otros portando enseñas de Ceuta. Los aplausos y las muestras de solidaridad convivieron también con el malestar político. En diferentes momentos se escucharon entre los asistentes gritos de "Pedro Sánchez, dimisión", mientras el mensaje de apoyo a los ceutíes dominaba una Plaza de España en la que coincidieron ciudadanos y representantes públicos de muy distinto signo.

La representación institucional fue especialmente amplia. Allí estuvieron el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista; el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, y la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano. También acudieron Santiago Amaro, portavoz municipal del PP; Miguel Valdés, portavoz de X Mérida, y representantes del resto de grupos de la corporación.

El vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, durante sus declaraciones a los medios tras la concentración de apoyo a Ceuta celebrada en Mérida. / Javier Cintas

Cinco grupos municipales, una misma declaración

La imagen dejó en segundo plano, al menos durante buena parte de la mañana, las diferencias políticas. PSOE, PP, Vox, X Mérida y Unidas por Mérida habían alcanzado por unanimidad una declaración institucional en la Junta de Portavoces celebrada el pasado 28 de agosto. El texto expresa la "solidaridad y apoyo" al pueblo de Ceuta, a su Gobierno y a su sociedad civil, muestra su respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los organismos que trabajan para afrontar la situación.

La declaración reclama además al Gobierno de España la defensa de la soberanía territorial de Ceuta, apoyo económico y legal y recursos humanos suficientes, y reivindica una "solución efectiva y pacífica". Antonio Rodríguez Osuna fue el encargado de poner voz al acuerdo alcanzado por las formaciones. "Quiero agradecer a los grupos políticos que hayamos tenido altura y consenso de miras", señaló el alcalde, que resumió después la jornada de una forma sencilla: "Mérida con Ceuta era la convocatoria y este Ayuntamiento y todos los portavoces estamos con Ceuta".

El regidor tuvo también un recuerdo para las personas que han perdido la vida y para quienes han sufrido graves vulneraciones de la dignidad humana durante la crisis. El respaldo institucional se convirtió así en el terreno común de unas fuerzas políticas que mantienen profundas discrepancias en otros asuntos, pero que este miércoles compartieron espacio frente al consistorio.

Vecinos y representantes públicos se reúnen ante el Ayuntamiento de Mérida entre banderas de España y Ceuta para mostrar su respaldo a la ciudad autónoma. / Javier Cintas

Unidad en el apoyo, diferencias en el diagnóstico

El consenso, sin embargo, no significó una interpretación única de las causas ni de las responsabilidades. Abel Bautista endureció el discurso contra el Gobierno central después de trasladar "el cariño, el apoyo y la empatía" del pueblo extremeño hacia Ceuta. El vicepresidente extremeño calificó lo sucedido de "invasión perfectamente planificada por el reino de Marruecos" y acusó al Ejecutivo de España de haber dejado a los ceutíes "solos a su suerte".

Bautista defendió que ante cuestiones relacionadas con la seguridad y la integridad territorial las siglas deberían quedar al margen. "El eco de Extremadura debería sonar con unanimidad", afirmó, poniendo precisamente el acuerdo conseguido en Mérida como ejemplo del entendimiento que, a su juicio, debería haberse alcanzado también en el ámbito autonómico.

También Santiago Amaro quiso poner primero el acento en ese respaldo común. "Hoy lo más importante es trasladar el apoyo a Ceuta por encima de los partidos políticos", señaló el portavoz municipal del PP. Después llegaron sus reproches al Gobierno central: "Ha faltado previsión, ha faltado firmeza, ha faltado orden y, sobre todo, lo que ha faltado es rapidez", afirmó, reclamando los medios necesarios para recuperar cuanto antes la normalidad.

Al terminar quedaron cientos de personas frente al Ayuntamiento, banderas españolas y ceutíes y una fotografía poco habitual de representantes de partidos distintos compartiendo una misma reivindicación. Las discrepancias reaparecieron en cuanto llegó el momento de hablar de responsabilidades, pero no lograron borrar el mensaje central de la mañana. A más de 400 kilómetros de distancia, Mérida arropó a Ceuta y, durante unas horas, dejó sus diferencias políticas a un lado.