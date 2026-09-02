Extremadura se vuelca con Ceuta: 8.000 personas en Cáceres y otras 8.000 en Badajoz

Extremadura se ha volcado este miércoles con Ceuta. Miles de personas han salido a la calle en 22 municipios de la región para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma, en concentraciones marcadas por los vítores a Ceuta y a España y los mensajes de solidaridad con la sociedad ceutí tras la entrada masiva de migrantes por la frontera los pasados 30 y 31 de julio.

En Cáceres, la imagen se intuía ya antes de llegar a la plaza Mayor. Cientos de personas bajaban por Cánovas en dirección al centro minutos antes de las ocho de la tarde y, cuando comenzó el acto, la plaza estaba abarrotada. Según fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por este diario, unas 8.000 personas participaron en la concentración, que reunió también a buena parte de la representación institucional de la región y de la ciudad. Entre los asistentes estuvieron la presidenta de la Junta, María Guardiola; Óscar Fernández Calle; y el alcalde cacereño, Rafa Mateos, encargado de poner voz al manifiesto. También estaban todos los representantes de los grupos municipales de PP y Vox.

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Mateos leyó el texto promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) bajo el lema "Ceuta somos todos", que expresa un apoyo "firme y sin fisuras" a la ciudad autónoma y defiende "sin dudas ni ambigüedades" la soberanía española sobre ella. El documento reclama una "respuesta de Estado ante la situación de la frontera y pide al Gobierno central reforzar los medios desplegados en Ceuta, garantizar su control, facilitar el retorno "efectivo y con garantías" de quienes entraron irregularmente y habilitar financiación extraordinaria para evitar que la presión recaiga sobre los servicios públicos y la economía de la ciudad. También exige una mayor implicación de la Unión Europea, por tratarse de una de sus fronteras exteriores, y rechaza expresamente "cualquier forma de odio, racismo o enfrentamiento".

Galería | Las manifestaciones en apoyo de Ceuta en Extremadura, en imágenes / Pablo Parra

La presidenta de la Junta, María Guardiola, quiso situar la concentración por encima de las diferencias políticas. "Esto no va de siglas, no va de partidos políticos", afirmó antes de defender la necesidad de estar "todos juntos" para proteger "la dignidad de nuestro país". Guardiola trasladó el "cariño y la solidaridad" de Extremadura a Ceuta y destacó la imagen que ofrecía la plaza Mayor como muestra de que los ceutíes "no están solos". "Estoy convencida de que es el sentir de toda Extremadura y también de que va a ser una constante en todo nuestro país", señaló.

Entre los asistentes se encontraba Antonio Polo, vinculado personalmente a Ceuta porque su madre nació allí, que explicó que había acudido para mostrar su apoyo a la ciudad y a sus habitantes. Polo se mostró además muy crítico con el Gobierno central y con Pedro Sánchez, al que reclamó responsabilidades por su gestión, y pidió que cualquier recurso destinado a Ceuta vaya acompañado de claridad sobre su finalidad y utilización.

Más de 8.000 personas en Badajoz

La respuesta fue igualmente multitudinaria en Badajoz, donde más de 8.000 personas abarrotaron la plaza de España, según los datos policiales, en una concentración que coincidió además con el Día de Ceuta. El acto estuvo encabezado por el alcalde, Ignacio Gragera, que leyó el mismo manifiesto de la FEMP ante una amplia representación institucional, entre la que se encontraban el vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García.

La lectura estuvo acompañada por aplausos y gritos de "¡Viva Ceuta!" y "¡Viva España!", pero también por protestas e insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que interrumpieron en varias ocasiones la intervención de Gragera. El alcalde destacó después la elevada participación y el comportamiento "cívico y pacífico" de los asistentes y lamentó la ausencia del PSOE, al considerar que la convocatoria "no tiene ningún tipo de carácter partidista".

Galería | Las manifestaciones en apoyo de Ceuta en Extremadura, en imágenes / David Gilherme Carnerero

También Abel Bautista defendió que el objetivo era que "la voz del pueblo extremeño" llegase con la mayor fuerza posible hasta Ceuta. El vicepresidente explicó que los miembros del Consejo de Gobierno se habían distribuido por distintos puntos de la región para respaldar las concentraciones y apeló a la unidad "con independencia de partidos políticos o de lo que cada uno vote" ante una cuestión que vinculó con la seguridad nacional y la españolidad de Ceuta.

Plasencia, unida

Juan José, vecino de Plasencia y asistente a la concentración en apoyo a Ceuta en Plasencia (a la que han acudido en torno a 2.000 personas), ha mostrado su rechazo a la situación que, según considera, se está viviendo en la ciudad autónoma. El placentino califica los hechos de "abuso" y defiende la necesidad de apoyar a los ciudadanos de Ceuta por tratarse, en sus palabras, de "todos españoles".

El asistente también critica la actuación del Gobierno, al que reprocha no haber intervenido con mayor contundencia ante lo que él considera "una invasión en toda regla". Juan José asegura haber acudido a la manifestación para mostrar su solidaridad con Ceuta y denunciar lo que considera una falta de respuesta ante la situación.

Galería | Las manifestaciones en apoyo de Ceuta en Extremadura, en imágenes / Toni Gudiel

Fabián, vecino de Montehermoso y participante en la manifestación celebrada en Plasencia, explica que su presencia responde principalmente a su rechazo a la inmigración irregular. El manifestante considera necesario reclamar una mayor protección de las fronteras y defiende la necesidad de que España afronte esta situación con medidas que, a su juicio, garanticen la seguridad y el cumplimiento de la legalidad.

Además, Fabián asegura que se suma a la protesta para reclamar "libertades, derechos dignos y poder vivir en paz", aunque centra especialmente su mensaje en la necesidad de abordar la inmigración irregular, uno de los principales motivos por los que decidió participar en la concentración.

Mérida se concentra dos veces

La solidaridad con Ceuta se ha hecho visible dos veces este miércoles en el mismo punto de Mérida. Alrededor de las 20.00 horas, un grupo de personas se reunió frente a las puertas del ayuntamiento, en la plaza de España, para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma. Durante la concentración de la tarde-noche, el pub 'Lamoxtt' llegó a detener la música mientras se desarrollaba el acto, según pudo comprobar este diario sobre el terreno.

La escena resultaba especialmente llamativa porque la capital extremeña ya había celebrado ocho horas antes su concentración institucional por Ceuta. A las 12.00 horas, representantes de todos los grupos políticos municipales y decenas de ciudadanos se habían reunido en ese mismo lugar en un acto presidido por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

El acto del mediodía fue consensuado por unanimidad en la Junta de Portavoces del pasado 28 de agosto. Participaron PSOE, PP, Vox, Por Mérida y Unidas por Extremadura, las cinco formaciones con representación en la corporación municipal. Osuna fue el encargado de leer un manifiesto acordado por todas las formaciones municipales que trasladaba "solidaridad y apoyo" a la población de Ceuta y a su Gobierno.

Junto al alcalde y miembros de la corporación estuvieron también el vicepresidente y consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista; la portavoz del Ejecutivo extremeño, Elena Manzano; y el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro.

Horas después, cuando llegó la franja de las 20.00 marcada para las concentraciones en numerosos puntos del país, volvió a haber ciudadanos ante el consistorio emeritense.

Almendralejo

Alrededor de 60 personas participaron este miércoles en la concentración convocada por el Ayuntamiento de Almendralejo a las puertas del Palacio de Monsalud para mostrar su solidaridad con Ceuta. El alcalde, José María Ramírez, presidió el acto acompañado por miembros del equipo de gobierno y por la portavoz de la oposición, Adoración Gutiérrez, y dio lectura a una declaración de apoyo al pueblo ceutí. El manifiesto trasladó también el respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las instituciones que trabajan para responder a la situación. Asimismo, reclamó la defensa de la soberanía territorial de Ceuta, recursos económicos, legales y humanos suficientes para afrontar sus consecuencias y una «solución efectiva y pacífica».

Don Benito

Concentración en Don Benito: unos 2.000 asistentes según el Ayuntamiento. La alcaldesa, Elisabeth Medina, ha participado en la manifestación junto al equipo de Gobierno y al consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría.