El paro divide a Extremadura: PP y Vox miran al dato anual mientras sindicatos y oposición alertan de la precariedad

La subida del paro en agosto ha provocado este miércoles lecturas muy diferentes entre los partidos políticos, los sindicatos y la patronal extremeña. Mientras PP y Vox han pedido mirar más allá del incremento mensual y destacan que Extremadura tiene 4.272 desempleados menos que hace un año, PSOE y Unidas por Extremadura consideran que los datos reflejan la estacionalidad y precariedad del mercado laboral regional. UGT y CCOO hablan además de una ralentización de la mejora del empleo, CSIF alerta de la pérdida de 3.250 trabajadores docentes durante el verano y la Creex apunta al proceso de regularización de inmigrantes como una posible explicación de que aumenten simultáneamente afiliación y desempleo.

El paro registrado subió en agosto en Extremadura en 919 personas, un 1,54%, hasta las 60.687, mientras que la Seguridad Social ganó 818 afiliados y alcanzó los 431.888 cotizantes. En comparación con agosto de 2025, sin embargo, el desempleo se ha reducido un 6,58%.

El portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido observar "la foto completa de la película" y ha defendido que la comunidad mantiene una "tendencia positiva" pese a la estacionalidad. Según ha destacado, Extremadura registra uno de sus mejores niveles históricos de desempleo y las medidas de la Junta están favoreciendo la creación de puestos de trabajo.

En términos similares se ha pronunciado la portavoz de Vox, Inés Checa, que ha lamentado el incremento mensual pero ha subrayado que la evolución interanual sigue siendo positiva y que Extremadura se comporta mejor que la media nacional.

Frente a esta interpretación, la portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, ha calificado de "malo" el dato de agosto y ha puesto especialmente el foco en el aumento del desempleo entre mujeres y jóvenes, incluidos titulados universitarios y graduados en FP. Ha reclamado al Gobierno de María Guardiola medidas que ofrezcan "esperanza" a las nuevas generaciones.

También Unidas por Extremadura considera que las cifras demuestran la fuerte estacionalidad del empleo regional. Su diputada Nerea Fernández ha señalado además que el desempleo "sigue teniendo rostro de mujer" y ha reclamado medidas para reducir la temporalidad y la contratación a tiempo parcial.

Los sindicatos piden empleo más estable

UGT considera que agosto ha sido el peor de los últimos cuatro años y reclama un nuevo Plan de Empleo que atienda especialmente a mujeres, mayores de 55 años y parados de larga duración. CCOO coincide en que existe una "ralentización" de la mejora y pide apostar por puestos de trabajo "más estables, productivos y de calidad".

CSIF, por su parte, centra su preocupación en Educación. El sindicato cifra en 3.250 los trabajadores docentes que se han perdido durante el verano por el cese de interinos y reclama recuperar el requisito de 165 días trabajados para poder mantener los contratos durante julio y agosto.

La Creex ofrece otra lectura de las cifras. Su secretario general, Javier Peinado, considera "claramente positivo" que haya 818 afiliados más y señala que el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes podría estar aumentando al mismo tiempo la población activa, el empleo y el número de personas inscritas como paradas. La patronal recuerda, en cualquier caso, que todavía hay más de 7.000 vacantes que las empresas extremeñas aseguran no poder cubrir.