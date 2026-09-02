El paro repunta en Extremadura en agosto y suma 919 desempleados

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 919 personas en agosto en Extremadura en relación al mes anterior, un 1,54 por ciento, inferior a la media de España (1,92 por ciento) hasta los 60.687 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 4.272 parados, lo que supone un 6,58 por ciento menos, cuando la media ha bajado un 2,91 por ciento, y situándose solo por detrás de Andalucía y la ciudad autónoma de Ceuta.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes.

Por sectores

Por sectores, el paro subió en Extremadura en Servicios, con 626 desempleados más que en julio; en la Construcción en 92, Industria, con 39 más, en Agricultura en tres, y en el Colectivo Sin Empleo Anterior que se incrementó en 159.

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (44.345) y el Colectivo Sin Empleo Anterior (4.997), seguidos por la Construcción (4.193), Agricultura (4.124) e Industria (3.028).

Del total de desempleados registrados al término del octavo mes del año en las oficinas extremeñas, 3.574 eran extranjeros, un 4,69% más que en julio (+160) y un 26,29% por encima que en agosto de 2025 (+744). La gran mayoría, 2.711, proceden de países extracomunitarios, mientras que los 863 restantes eran de estados europeos.

En cuanto a sexos, de los 60.687 desempleados registrados en agosto, 38.957 fueron mujeres y 21.730 hombres.

El paro registrado aumentó en todas las comunidades autónomas con Cataluña (14.594), Comunidad de Madrid (6.881) y Comunidad Valenciana (5.847) a la cabeza. En el conjunto del país, únicamente descendió en la ciudad autónoma de Ceuta en 148 personas.

En términos porcentuales, las mayores subidas mensuales se han dado en Cataluña (+4,63%); Baleares (+3,31); Murcia (+2,71); Madrid (+2,51%) y Cantabria (+2,42%).

En agosto se registraron 33.642 contratos en Extremadura, un 4,33 % más que en el mismo mes del año anterior (+1.397), pero un 19,46 % menos que en julio (-8.131). De todos ellos, 9.407 fueron indefinidos y 24.235 temporales.

A nivel nacional

A nivel nacional, el paro registrado subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes.

Tras el ascenso de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.355.918 personas, manteniéndose por debajo de la cota de los 2,4 millones y firmando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007, en el periodo previo a la crisis financiera, ha subrayado el Ministerio.

Pese a ello, el descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de agosto desde 2019, cuando el desempleo subió en 54.371 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en agosto en seis ocasiones y ha subido en 25. El mayor descenso fue el de agosto de 2021, cuando disminuyó en 82.583 parados, mientras que el mayor aumento fue el registrado en 2008, cuando la crisis financiera elevó el desempleo en más de 103.000 personas en ese mes. En agosto del año pasado, el paro subió en 21.905 personas.

En términos desestacionalizados, el paro registrado aumentó en 15.137 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 70.593 personas, lo que supone un 2,91% menos, con un retroceso del paro femenino de 52.974 mujeres (-3,6%) y una caída del desempleo masculino de 17.619 varones (-1,8%).

Servicios

Por sectores, el paro registrado aumentó, sobre todo, en los servicios, con 28.563 desempleados más (+1,7%), seguido de la construcción (+4.669 parados, +2,9%) y la industria (+3.731 desempleados, +2,1%).

Por contra, bajó en la agricultura en 912 personas (-1,3%), mientras que aumentó en 8.368 personas (+3,5%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro avanzó en agosto en ambos sexos, aunque el incremento fue ligeramente superior en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino subió en 22.741 mujeres en comparación con julio (+1,6%), mientras que el masculino se incrementó en 21.678 desempleados (+2,4%).

Así, al finalizar el octavo mes de 2026, el número total de varones en paro se situó en 937.161 desempleados, mientras que el de mujeres totalizó 1.418.757 desempleadas, registrando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2008.

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años subió en 36.251 desempleados en agosto (+1,7%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años aumentó en 8.168 personas (+5,1%).

No obstante, el paro entre los menores de 25 años se mantiene por debajo de la barrera de los 170.000, situándose en 167.730 parados.

38,46% de contratos, indefinidos

En agosto de este año se registraron 1.144.827 contratos, un 10,08% más que en el mismo mes de 2025.

De todos ellos, 440.274 fueron contratos indefinidos, un 14,1% más que en agosto de 2025. En total, el 38,46% de todos los contratos realizados en agosto fueron indefinidos.

Dentro de los indefinidos, se realizaron 181.395 contratos a tiempo completo, un 11,2% más que igual mes del año anterior; 109.989 a tiempo parcial (+20,1%) y 148.890 fijos discontinuos (+13,5%).

De todos los contratos suscritos en agosto, 704.553 fueron contratos temporales, un 7,71% más que igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 61,54% del total de la contratación efectuada en el octavo mes del ejercicio 2026.

En los ocho primeros meses del año se han efectuado más de 10,55 millones de contratos, cifra un 4,8% superior a la del mismo periodo de 2025, de los que 4,41 millones han sido contratos fijos (+6,5%) y 6,14 millones, temporales (+3,6%).

En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan de enero a agosto un total de 1.877.824, con un aumento de 106.884 (+6%) respecto a igual periodo del año 2025. Por su parte, los contratos indefinidos a tiempo parcial suponen un total de 1.078.980, registrando un ascenso de 94.525 contratos (+9,6%) en relación al mismo periodo del año anterior.

Tasa de cobertura

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en julio los 2.115,76 millones de euros, un 5,5% más que igual mes de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.159 euros en el séptimo mes del año, un 3,3% más que en julio del año pasado.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de julio fue de 999,9 euros, lo que supone un aumento de 24,3 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,5%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en 1.857.263 personas, cifra superior a la del mismo mes de 2025.

La tasa de cobertura frente al desempleo , que un año antes estaba situada en el 80,96%, se situó en julio de 2026 en el 86,75%, la más alta de la serie histórica si se exceptúa el periodo de pandemia.