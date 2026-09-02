Portugal prevé cumplir con la alta velocidad por Extremadura en 2034 pero teme retrasos en el tramo español

Portugal confía en cumplir los plazos previstos para la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Lisboa y la frontera española, tanto en el horizonte de 2030 como en el de 2034, pero considera que España podría no llegar a tiempo debido a los retrasos que acumula la infraestructura entre Extremadura y Madrid.

Así se lo ha trasladado el Gobierno portugués al consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Francisco José Ramírez, durante la reunión que ha mantenido este miércoles en Lisboa con el secretario de Estado de Infraestructuras luso, Hugo Espírito Santo. Un encuentro en el que ambos abordaron principalmente la conexión por autovía entre Castelo Branco y la EX-A1, pero en el que también hubo espacio para analizar el futuro enlace ferroviario entre las dos capitales.

Un instante de la reunión celebrada en Portugal esta mañana, con Ramírez y Herrero a la derecha y Espírito Santo a la izquierda. / Junta de Extremadura

Según explicó posteriormente Ramírez, los hitos marcados para el corredor contemplan que Madrid y Lisboa estén conectadas en cinco horas en 2030 y en tres horas en 2034. Para alcanzar el primer objetivo, el tiempo previsto sería de tres horas desde Madrid hasta la frontera y otras dos desde ese punto hasta Lisboa. Cuatro años después, esos tiempos deberían reducirse a dos y una hora, respectivamente.

Portugal cumplirá

Portugal considera que podrá cumplir con su parte. El consejero Ramírez explicó que el Ejecutivo vecino prevé alcanzar las dos horas entre Lisboa y la frontera en 2030 y reducir el recorrido a una hora en 2034.

Sus dudas se encuentran en el lado español. De acuerdo con lo trasladado por las autoridades portuguesas a Ramírez, existe preocupación por el retraso que arrastra el desarrollo de la línea ferroviaria entre Madrid y Extremadura, especialmente por las actuaciones pendientes en su recorrido por Toledo. "Entienden que España puede que no cumpla", afirmó el responsable extremeño de Infraestructuras.

Una estación todavía sin ubicación

A esta incertidumbre se suma otra cuestión que España y Portugal todavía no han resuelto: dónde se construirá la futura estación internacional prevista en el entorno de la frontera.

Ramírez explicó que aún no se ha producido una reunión entre ambos países para despejar si esta infraestructura se ubicará en territorio español o portugués. La Junta preguntó directamente al Gobierno luso durante el encuentro de este miércoles por su posición y, según el consejero, Portugal no manifestó ninguna preferencia.

"Les da igual, no tienen una preferencia de que sea Portugal o que sea Badajoz", indicó Ramírez. La postura trasladada por las autoridades portuguesas es que, si finalmente se construye en el lado español, debería asumirla España, y si se levanta en territorio portugués, sería Portugal quien se hiciera cargo de ella.

El punto concreto, en el aire

Lo que continúa sin resolverse, por tanto, es en qué punto concreto se ubicará. "Lo importante es que todavía no está decidido dónde va a ir la estación internacional", resumió el consejero.

Un instante de la reunión, con Francisco Ramírez y David Herrero. / Junta de Extremadura

Esta decisión, según la información trasladada por Portugal, no condicionaría el objetivo ferroviario previsto para 2030, pero sí tendría incidencia sobre el horizonte de 2034, cuando Madrid y Lisboa deberían quedar conectadas en tres horas. De ahí que el Ejecutivo portugués considere que todavía existe margen para alcanzar un acuerdo sobre su ubicación.

El calendario ferroviario fue uno de los asuntos tratados en la reunión celebrada en Lisboa, en la que ambos gobiernos abordaron también las conexiones por carretera. Portugal confirmó a la Junta que considera prioritaria la prolongación de su red de alta capacidad desde Castelo Branco hasta la frontera extremeña para enlazar con la EX-A1, otro de los grandes proyectos pendientes para mejorar las comunicaciones entre ambos lados de la Raya.