Portugal da prioridad a la autovía Madrid-Lisboa por el norte de Extremadura

Portugal ha situado entre sus prioridades estratégicas la conexión por autovía entre Castelo Branco y la frontera extremeña, una infraestructura que permitiría enlazar la red portuguesa con la EX-A1 y abrir una nueva conexión de alta capacidad entre Madrid y Lisboa a través del norte de Extremadura.

Así se lo ha trasladado este miércoles el secretario de Estado de Infraestructuras del Gobierno portugués, Hugo Espírito Santo, al consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Francisco José Ramírez, durante una reunión de trabajo celebrada en Lisboa. También ha estado presente el director general de Infraestructuras Viarias, David Herrero.

Según ha informado la Junta, el Ejecutivo portugués considera que el eje IC31-EX-A1 constituye una prioridad estratégica nacional y ha mostrado su disposición a avanzar de manera coordinada con Extremadura en el desarrollo de este corredor internacional.

La actuación supondría prolongar hacia España una vía de alta capacidad desde Castelo Branco y conectarla con la autovía autonómica extremeña, creando así una nueva salida hacia Portugal desde el norte de la región. Se trata de una infraestructura reivindicada desde hace años por su potencial para mejorar las comunicaciones de esta parte de Extremadura y reforzar sus conexiones con el país vecino.

Una de las grandes inversiones portuguesas

Durante la reunión, Espírito Santo explicó que el IC31 figura entre las cuatro grandes inversiones estratégicas previstas para la Región Centro de Portugal, especialmente por su papel en las comunicaciones internacionales con España y con el resto de Europa.

El proyecto permitiría conectar la red viaria portuguesa directamente con la EX-A1 y, de completarse todo el trazado pendiente, configurar una alternativa para comunicar Madrid y Lisboa por carretera a través del norte extremeño.

Ramírez aseguró tras el encuentro que la reunión "se ha desarrollado muy bien" y destacó el clima de colaboración entre ambas administraciones. Las dos partes estudian ahora posibles fórmulas de financiación y mecanismos de cooperación con el objetivo de coordinar los calendarios de ejecución a ambos lados de la frontera.

Uno de los elementos fundamentales para completar la conexión será la construcción de un nuevo puente internacional sobre el río Erjas, que deberá permitir el enlace entre las infraestructuras de ambos países.

En este sentido, el Gobierno portugués ha transmitido su voluntad de avanzar en el acuerdo bilateral con España necesario para levantar ese puente y plantea abordar esta cuestión en la próxima Cumbre Hispano-Lusa.

Alta velocidad entre Lisboa y España

La reunión también sirvió para analizar las conexiones ferroviarias entre ambos países. El secretario de Estado portugués trasladó a la Junta el calendario previsto para el proyecto de alta velocidad entre Lisboa y Caia, en la frontera con España.

Portugal plantea completar ese corredor hasta 2034, dentro del proyecto con el que se pretende mejorar progresivamente la conexión ferroviaria entre Lisboa y Madrid.

La Junta considera que tanto la conexión ferroviaria como el eje viario IC31-EX-A1 son infraestructuras estratégicas para reforzar las comunicaciones transfronterizas y mejorar la posición de Extremadura dentro de las grandes redes de transporte entre España y Portugal.