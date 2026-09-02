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El PP asegura que las ayudas de 2025 por los incendios se han pagado

El portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, desmiente las acusaciones socialistas y afirma que las 589 ayudas ya han sido cobradas por agricultores, ganaderos y apicultores

José Ángel Sánchez Juliá, este miércoles.

José Ángel Sánchez Juliá, este miércoles. / PP Extremadura

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado este martes, "frente a las mentiras destructivas de la oposición", que las ayudas de 2025 para los afectados por los incendios forestales se han pagado.

En un comunicado, el PSOE pidió ayer a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que garantice la ejecución de las medidas que ha anunciado para paliar los efectos de los incendios forestales de este verano.

El portavoz de los socialistas extremeños, Manuel González Andrade, advirtió de que "la experiencia del último año nos dice que existe una distancia importante entre lo que anuncia la Junta y lo que finalmente ejecuta".

En la misma línea, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández manifestado este martes en una rueda de prensa que las medidas para paliar los efectos en Las Hurdes son buenas, pero "insuficientes", pero que lo importante es que las ayudas lleguen realmente a los "bolsillos" de la gente.

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Fernández ha asegurado que "las ayudas de los incendios del año pasado todavía no han sido ejecutadas". Sánchez Juliá ha asegurado que eso es "falso", ya que las 589 ayudas concedidas a agricultores, ganaderos y apicultores ya han sido cobradas.

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