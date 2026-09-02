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Sanidad

El SES cesa a los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva

La Junta enmarca los tres relevos en cambios organizativos y de gestión para afrontar "los retos actuales" de la sanidad extremeña

Demetrio Pérez Civantos, Jesús Gallo Elorza y Eulalia Poveda Lozano

Demetrio Pérez Civantos, Jesús Gallo Elorza y Eulalia Poveda Lozano / E. P.

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Ángel García Collado

Carmen Hidalgo Sancho

Cáceres / Mérida

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado este miércoles el cese de los gerentes de tres de las ocho áreas sanitarias de Extremadura: Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva de la Serena. Los relevos afectan a Demetrio Pérez Civantos, Jesús Gallo Elorza y Eulalia Poveda Lozano, respectivamente.

La Junta de Extremadura ha explicado que se trata de "decisiones organizativas" adoptadas con el objetivo de "reforzar la capacidad de gestión y afrontar los retos actuales del Servicio Extremeño de Salud".

Llegaron en septiembre de 2023

Los tres responsables ahora cesados llegaron a las gerencias de sus respectivas áreas de salud en septiembre de 2023, al comienzo de la anterior legislatura, después de que el primer Gobierno de María Guardiola renovara las direcciones de las ocho áreas sanitarias de la comunidad.

El SES ha agradecido expresamente "el trabajo y la dedicación" de quienes han desempeñado estas responsabilidades durante los últimos años y encuadra los ceses en el comienzo de una nueva etapa en la organización sanitaria.

"Ahora iniciamos una nueva etapa en la que buscamos impulsar determinados cambios organizativos y de gestión para seguir mejorando la respuesta que prestamos a la ciudadanía", ha señalado el Servicio Extremeño de Salud en la explicación trasladada sobre los tres ceses.

Tres áreas sanitarias principales

La decisión supone modificar de una vez la dirección de tres de las principales áreas sanitarias de la región. El Área de Badajoz estaba dirigida hasta ahora por Demetrio Pérez Civantos, mientras Jesús Gallo Elorza ocupaba la Gerencia del Área de Mérida y Eulalia Poveda Lozano estaba al frente de Don Benito-Villanueva de la Serena.

Los cambios se producen además cuatro meses después de la llegada de Encarna Solís Pérez a la Dirección Gerencia del SES. El Consejo de Gobierno aprobó su nombramiento el pasado 5 de mayo, dentro de la nueva estructura de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia.

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Por el momento, en la explicación facilitada por el SES sobre los ceses no se han dado a conocer los nombres de quienes asumirán las tres gerencias.

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