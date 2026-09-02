Las Vegas del Guadiana y Villuercas y Montánchez estarán este miércoles en aviso amarillo por altas temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo ante el riesgo de altas temperaturas en las zonas de las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y Villuercas y Montánchez, en la de Cáceres. En concreto, los avisos permanecerán en vigor entre las 13.00 y las 21.00 horas por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 38 grados en las Vegas del Guadiana y los 36 en Villuercas y Montánchez.

En el conjunto del país, las lluvias, las tormentas y el calor pondrán este miércoles en aviso a ocho comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que Córdoba, Jaén y Sevilla llegarán al nivel naranja por altas temperaturas.

El resto de avisos por calor se dan en Cádiz, Granada y Huelva; Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo; Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; y Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste. Además, hay avisos por lluvias y tormentas en Granada y Jaén; Teruel; Noroeste de Murcia; y Castellón; y solo por tormentas en Albacete.

Estabilidad dominada por altas presiones

Aemet prevé que este miércoles se mantenga la situación de estabilidad dominada por altas presiones, con cielos que en general estarán poco nubosos o despejados en la Península y Baleares. La excepción estará en el Estrecho, litoral de Alborán, Ceuta y Melilla, donde se esperan cielos con nubes bajas y alguna llovizna aislada. A su vez, también se prevén nubes bajas a primeras horas en las regiones del norte peninsular, que tendrán tendencia general a despejar.

Por la tarde, el organismo estatal apunta a que se formarán nubes de evolución en los interiores del tercio oriental y que podría caer alguna tormenta. No se descarta que éstas vayan a ir acompañadas de precipitaciones y rachas de viento muy fuertes, y quizá granizo, en el sistema Ibérico y en sierras del sureste.

Mientras tanto, se esperan nubes bajas en la vertiente norte de las Canarias e intervalos de nubes altas en las islas más orientales. La predicción recoge probables bancos de niebla matinales en el norte peninsular, el interior sureste y Baleares y las nieblas costeras en el Estrecho y Alborán. A su vez, prevé calima en Alborán, el sureste peninsular, Baleares y las Canarias orientales.

Termómetros

En lo que respecta a los termómetros, Aemet avanza que las máximas aumentarán en la Península y Baleares y que lo harán de forma menos acusada en los litorales. De este modo, se sobrepasarán los 35ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste y de la meseta sur, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, Mallorca y, puntualmente, en zonas bajas del sistema Central y los Pirineos.

En el otro extremo, las mínimas subirán ligeramente o se mantendrán sin cambios en general. Se esperan noches tropicales, en las que no se bajará de 20ºC, en los litorales mediterráneos, las depresiones del nordeste y las zonas bajas de Andalucía. Además, las temperaturas descenderán ligeramente en Canarias.

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Por último, Aemet ha indicado que se espera un predominio de viento flojo y variable en el interior peninsular y de brisas en el Mediterráneo. El levante será moderado en el sureste, el litoral de Alborán y el Estrecho, donde además podrán darse rachas muy fuertes. En el Cantábrico, soplará del este, flojo.