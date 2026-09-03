Extremadura vuelve a activar este viernes la alerta naranja por temperaturas de hasta 40 grados

Extremadura continuará este viernes bajo los efectos de las altas temperaturas. Después de que este jueves el 112 haya activado la alerta naranja en prácticamente toda la región, con la única excepción del norte de Cáceres, donde el aviso es amarillo, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias ha vuelto a activar para mañana, 4 de septiembre, el nivel naranja en varias comarcas extremeñas.

El aviso estará vigente entre las 13.00 y las 21.00 horas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las temperaturas podrán alcanzar los 40 grados en La Siberia extremeña, en la provincia de Badajoz, y en las comarcas cacereñas del Tajo y el Alagón.

Además, en el norte de Cáceres, Villuercas y Montánchez los termómetros podrían llegar hasta los 39 grados durante las horas centrales de la jornada.

La alerta de este viernes da continuidad a la situación de este jueves, cuando el aviso naranja afecta a Vegas del Guadiana, Sur, La Siberia Extremeña, Barros y La Serena, en Badajoz, y a Tajo y Alagón, Meseta Cacereña, Villuercas y Montánchez, en Cáceres. En estas zonas también se prevén máximas de hasta 40 grados, mientras que el norte cacereño permanece en nivel amarillo, con valores de hasta 37.

Recomendaciones

Ante esta situación, el 112 ha recomendado a los ayuntamientos mantener en situación de alerta a las agrupaciones locales de Protección Civil y a la Policía Local.

Para la población, Emergencias aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, beber líquidos frecuentemente aunque no se tenga sed, reducir la actividad física y permanecer en lugares frescos o acondicionados. También recomienda evitar las comidas copiosas y las bebidas alcohólicas.

Asimismo, se aconseja utilizar ropa ligera y holgada, preferiblemente de colores claros, además de sombrero, gafas de sol y protección solar.

En los domicilios, el 112 recomienda utilizar las habitaciones más frescas, bajar las persianas y mantener cerradas las ventanas durante el día para abrirlas por la noche, además de conservar adecuadamente los alimentos.

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Emergencias pide prestar una especial atención a menores y personas mayores, especialmente a su correcta hidratación, y recuerda que ante cualquier situación de necesidad debe contactarse con el 112.