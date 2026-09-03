Bachillerato para adultos en Extremadura: fechas, requisitos y cómo conseguir plaza

La Consejería de Educación y Formación Profesional mantiene abierto hasta el próximo 10 de septiembre el plazo de admisión y matriculación en las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas en Extremadura para el curso 2026/2027, una oferta dirigida a facilitar la formación de quienes quieren retomar sus estudios y compatibilizarlos con su vida laboral o familiar.

La convocatoria está destinada, con carácter general, a personas mayores de 18 años o que cumplan esa edad en el año natural en el que comienza el curso. También podrán acceder de forma excepcional los mayores de 16 años que tengan un contrato de trabajo que les impida acudir a los centros en régimen ordinario, sean deportistas de alto rendimiento o acrediten circunstancias personales especiales debidamente justificadas.

Para poder cursar estos estudios será necesario contar con el título de Graduado en ESO o equivalente académico. También permiten el acceso otras titulaciones, como las de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo. En el caso de estudios realizados en el extranjero, será necesaria la homologación correspondiente.

Modalidades

El Bachillerato para personas adultas podrá cursarse en régimen presencial nocturno y también a distancia, tanto en modalidad semipresencial como online. En la opción presencial se ofertan las modalidades de Ciencias y Tecnología, General, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes. La enseñanza a distancia se impartirá a través del IES Reino Aftasí de Badajoz, que ofrece todas ellas, y del IES Brocense de Cáceres, que imparte las tres primeras.

Otra de las características de esta oferta es su flexibilidad, ya que no existe límite temporal de permanencia. La ratio orientativa será de 30 alumnos en presencial, 30 en semipresencial y 100 en online. La resolución establece que deben presentar solicitud las personas que se incorporen por primera vez a estas enseñanzas, así como aquellas que no tengan reconocido el derecho a permanencia.

Los trámites pueden realizarse en el centro en el que se desea estudiar, en las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía o por vía telemática a través del Registro Electrónico General. Los modelos están disponibles también en la plataforma Educarex. Tras el cierre del plazo el día 10, el calendario continuará con la publicación de las listas provisionales el 11 de septiembre.

Después se abrirá un periodo de reclamaciones y las listas definitivas se conocerán el 18 de septiembre, fecha en la que también se publicarán las vacantes. La matrícula de los admitidos deberá formalizarse entre el 18 y el 22 de septiembre.

Además, quienes no consigan plaza en la fase ordinaria aún podrán tener una segunda oportunidad. La convocatoria contempla listas de espera y un procedimiento de admisión extraordinaria hasta el 16 de octubre en aquellos centros donde queden vacantes. Las clases comenzarán el 24 de septiembre.