Controlado un incendio declarado esta tarde en Higuera de Llerena

El incendio forestal declarado este jueves en Higuera de Llerena ya está controlado, con el perímetro consolidado, según la última actualización del Plan INFOEX.

El Nivel 1, activado a las 14:39 horas ante la posible afección a viviendas, ha sido desactivado a las 15:35 horas tras la evolución favorable del fuego.

Durante las labores de extinción han participado 21 intervinientes, entre ellos una unidad de bomberos forestales terrestres, dos unidades helitransportadas y un agente del Medio Natural. El dispositivo ha contado también con dos helicópteros y dos aviones.

En estos momentos, el incendio permanece en fase de extinción con medios del Plan INFOEX y bomberos de la Diputación de Badajoz. Continúan trabajando 11 efectivos: una unidad de bomberos forestales terrestres, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción.