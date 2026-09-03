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Incendio

Controlado un incendio declarado esta tarde en Higuera de Llerena

El fuego se originó a las 14:39 horas y movilizó a 21 intervinientes, una unidad terrestre, dos helitransportadas y cuatro medios aéreos

Incendio en Higuera de Llerena

Incendio en Higuera de Llerena / INFOEX

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E. P. E.

Cáceres

El incendio forestal declarado este jueves en Higuera de Llerena ya está controlado, con el perímetro consolidado, según la última actualización del Plan INFOEX.

El Nivel 1, activado a las 14:39 horas ante la posible afección a viviendas, ha sido desactivado a las 15:35 horas tras la evolución favorable del fuego.

Durante las labores de extinción han participado 21 intervinientes, entre ellos una unidad de bomberos forestales terrestres, dos unidades helitransportadas y un agente del Medio Natural. El dispositivo ha contado también con dos helicópteros y dos aviones.

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En estos momentos, el incendio permanece en fase de extinción con medios del Plan INFOEX y bomberos de la Diputación de Badajoz. Continúan trabajando 11 efectivos: una unidad de bomberos forestales terrestres, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción.

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