Cotrina exige que Guardiola comparezca en la Asamblea por la sanidad tras los ceses en tres áreas de salud

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, solicitará la comparecencia de la presidenta de la Junta, María Guardiola, para que dé explicaciones sobre la situación de la sanidad regional. Esta petición se produce después de que el Servicio Extremeño de Salud (SES) haya cesado de una vez a los gerentes de tres de las ocho áreas sanitarias de la comunidad: Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva de la Serena.

El líder de los socialistas extremeños ha situado este jueves la sanidad entre las principales preocupaciones con las que su partido afronta el nuevo curso político y ha reclamado que sea la propia presidenta quien explique qué está ocurriendo en el SES. «Lleva mucho tiempo sin dar explicaciones», ha asegurado durante un desayuno informativo con los medios de comunicación.

Los ceses, confirmados anoche a este diario por parte del SES, afectan a Demetrio Pérez Civantos, hasta ahora gerente del Área de Salud de Badajoz; Jesús Gallo Elorza, responsable de Mérida; y Eulalia Poveda Lozano, al frente de Don Benito-Villanueva de la Serena. Los tres habían asumido sus cargos en septiembre de 2023, después de la llegada de María Guardiola a la Presidencia de la Junta.

El Ejecutivo autonómico ha atribuido los relevos a «decisiones organizativas» dirigidas a «reforzar la capacidad de gestión y afrontar los retos actuales del Servicio Extremeño de Salud», una explicación que no convence al líder de los socialistas extremeños. De momento, no se han dado a conocer los nombres de quienes asumirán las tres gerencias.

«Ellos dicen que todo está muy bien. La Junta dice que en la sanidad todo está bien y, al día siguiente de que todo está bien, tres ceses en tres áreas de salud. Pues todo bien, bien, bien, no está», ha ironizado Cotrina, quien considera que una reorganización de estas características evidencia la existencia de problemas de gestión.

A esos cambios en las gerencias ha unido las dimisiones conocidas en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres y ha advertido de que podrían producirse nuevas salidas entre responsables sanitarios. Según ha señalado, profesionales de distintas plantas hospitalarias le están trasladando situaciones de sobrecarga y problemas derivados de la falta de personal y organización.

El dirigente socialista sostiene además que la consejera de Salud, Sara García Espada, "ha dejado de ser una interlocutora válida" porque, a su juicio, continúa atribuyendo los problemas sanitarios a la gestión de los anteriores gobiernos socialistas. "No descartamos que tengamos que llegar al momento de pedir la dimisión de la consejera de Sanidad" si no responde a las responsabilidades que, según el PSOE, exige actualmente la situación.

La petición de comparecencia se formalizará en la Asamblea de Extremadura, en el transcurso de este jueves o mañana viernes. Cotrina ha precisado que su intención no es forzar una comparecencia inmediata, sino dar tiempo a la presidenta para preparar sus explicaciones y abordar con detalle el estado de la sanidad pública regional.

En este punto, Cotrina ha insistido en que su partido está dispuesto a respaldar las medidas que adopte el Gobierno regional para mejorar el sistema sanitario. "Apoyaremos todas aquellas cuestiones y medidas que se pongan encima de la mesa que prioricen la salud, la sanidad y las infraestructuras para dar un mejor servicio ciudadano desde la sanidad pública", ha afirmado.

Transporte escolar

La educación, y especialmente la situación del transporte escolar a pocos días del inicio de las clases, ha sido otro de los asuntos en los que se ha detenido Cotrina, al anunciar que su partido solicitará a la Junta todos los expedientes relacionados con las licitaciones de urgencia y emergencia puestas en marcha para intentar completar las rutas pendientes.

El secretario general socialista considera que existen dudas sobre la justificación utilizada para recurrir a estos procedimientos después de los problemas que ya se produjeron el curso pasado. «Justificar la urgencia de esos contratos en una no previsión de lo que estaba sucediendo entiendo que no se sostiene», ha señalado.

El PSOE estudiará, según ha avanzado, «hasta la última letra, hasta la última coma y el último punto» de esos expedientes antes de determinar si procede exigir algún tipo de responsabilidad. Si bien ha detallado que su prioridad inmediata es que todos los alumnos dispongan de transporte cuando arranque el curso y ha descartado por ahora emprender actuaciones judiciales que puedan interferir en la prestación del servicio. «No quiero que ningún chaval se quede en las paradas de autobuses», ha recalcado.

En materia educativa, el líder socialista también ha dado por probable que Gobierno regional y sindicatos alcancen finalmente un acuerdo para la homologación salarial de los docentes, una medida que el PSOE, ha recordado, incluyó entre sus propuestas durante la negociación de los presupuestos autonómicos. "Me consta que habrá acuerdo y lo celebraré", ha subrayado.

Prevención de incendios

El tercer gran frente señalado por Cotrina ha sido la prevención de incendios. En este sentido, ha recuperado su propuesta para crear fajas perimetrales de entre 50 y 100 metros alrededor de un centenar de municipios extremeños con mayor riesgo, mediante ayudas de hasta 100.000 euros a los ayuntamientos para realizar labores de limpieza y desbroce.

Sánchez Cotrina ha defendido que la política contra los incendios no puede limitarse a disponer de medios una vez iniciado el fuego, sino que debe contar con una estrategia preventiva consensuada para proteger especialmente a las poblaciones situadas en zonas forestales.

El secretario general del PSOE ha reprochado además al Gobierno regional la ejecución del presupuesto destinado a esta materia y ha asegurado que durante 2025 dejó sin gastar el 54% de los fondos presupuestados para prevención y extinción de incendios.

Pese a sus críticas, ha reconocido la actuación de los servicios de extinción durante los fuegos registrados este verano y ha destacado el trabajo tanto del Infoex como de los medios estatales, la UME y los efectivos desplazados desde otras comunidades autónomas. «No se trata solamente de apagar el incendio cuando sale el primer helicóptero», ha resumido Cotrina.