Cotrina defiende las movilizaciones por Ceuta, pero acusa a PP y Vox de utilizarlas para la confrontación

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha defendido este jueves las movilizaciones celebradas en la región en apoyo a Ceuta y ha destacado la solidaridad mostrada por los extremeños, aunque ha acusado a PP y Vox de aprovechar estas convocatorias para trasladar la confrontación política a las calles.

«Lo que se vio ayer en las calles de Extremadura es la esencia del pueblo extremeño. Somos un pueblo solidario, somos un pueblo que sufre cuando otros sufren», ha señalado Cotrina durante un desayuno informativo con los medios de comunicación con motivo del inicio del nuevo curso político.

El dirigente socialista ha asegurado compartir «la esencia» de las concentraciones cuando su finalidad es mostrar «respeto y empatía» con Ceuta. Sin embargo, ha rechazado que ese respaldo se mezcle con consignas partidistas contra el PSOE y ha cuestionado especialmente las declaraciones realizadas desde Vox.

En este sentido, ha interpelado directamente a la presidenta de la Junta, María Guardiola, para que aclare si comparte la posición de su socio de Gobierno. «Me gustaría escuchar a la presidenta Guardiola si ella comparte que esa manifestación era no solo para Ceuta, sino también para decir que los socialistas somos la mafia», ha planteado.

Cotrina ha defendido que la solidaridad con Ceuta debe ir más allá de las manifestaciones y traducirse también en decisiones políticas. «Querer a Ceuta no es solo hacer una proclama en una manifestación. Es también comprometerse con recursos para que esa ciudad deje de tener la situación que tiene», ha afirmado.

El secretario general socialista ha criticado así el rechazo a los 25 millones de euros destinados a afrontar esta situación y también la negativa expresada desde una parte del Gobierno extremeño a participar en la acogida de menores. Según ha señalado, ya hay cuatro menores procedentes de Ceuta en Extremadura, pese a que desde Vox se ha sostenido públicamente que no se admitiría su llegada.

En esta línea, el socialista ha reconocido que existe una «crisis de Estado» que corresponde afrontar al Gobierno central, pero ha reclamado también la colaboración de las comunidades autónomas para encontrar una salida. «El Gobierno tiene una crisis de Estado, por supuesto que la tiene, no vamos a mirar para otro lado. Que la solucione y ayudemos a que se solucione», ha defendido.

A su juicio, las administraciones autonómicas no pueden limitarse a mostrar apoyo público a Ceuta y rechazar después los mecanismos puestos encima de la mesa para aliviar la situación. Por ello, ha reclamado «coherencia» entre las declaraciones políticas y las decisiones que posteriormente se adoptan desde los gobiernos.

Ausencia en la concentración

A preguntas de los medios, Cotrina también ha explicado por qué finalmente no participó en la movilización celebrada en Mérida, convocada por el alcalde de la capital autonómica, Antonio Rodríguez Osuna, pese a que había mostrado públicamente su respaldo tanto a esta concentración como a la organizada en Almendralejo.

El dirigente socialista ha relatado que tomó la decisión de acudir pocos minutos antes y llegó a dirigirse hacia la concentración, aunque finalmente no participó en ella. Ha reconocido que puede existir «una cierta inconsistencia» en su explicación, pero ha asegurado que durante el trayecto se encontró con algunas personas que, en lugar de lanzar mensajes de apoyo a Ceuta, coreaban insultos contra el presidente del Gobierno.

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"Tuve la mala suerte de encontrarme con los pocos que, en lugar de corear 'viva Ceuta', decían 'Pedro Sánchez, hijo de puta'", ha señalado. Cotrina ha querido diferenciar esas consignas de la actitud de la mayoría de los participantes y ha destacado que no tiene "ningún problema" en compartir una movilización con dirigentes de otros partidos cuando existe un objetivo común y un clima de consenso.