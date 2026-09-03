Incendio
Activado el Nivel 1 por un incendio forestal en Montemolín
El fuego afecta a carreteras y moviliza a 21 efectivos del Plan INFOEX, Bomberos de la Diputación de Badajoz y Guardia Civil
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Nivel 1 de peligrosidad ha sido activado este jueves, a las 17.35 horas, por un incendio forestal declarado en Montemolín (Badajoz) debido a su afección a carreteras.
En las labores de extinción trabajan medios del Plan INFOEX y de los Bomberos de la Diputación de Badajoz, con la colaboración de la Guardia Civil.
El dispositivo está integrado por dos unidades de bomberos forestales terrestres y otras dos helitransportadas, además de dos agentes del Medio Natural y un técnico de extinción. En total, participan 21 intervinientes.
El operativo cuenta asimismo con dos helicópteros y dos medios aéreos, que apoyan las labores de extinción del incendio.
- Cataluña celebrará la Diada en Extremadura para reconocer la contribución de los emigrantes extremeños
- El SES cesa a los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva
- La Junta quiere sustituir al menos el 20% de los pinares de Gata y Las Hurdes por otras especies para frenar los incendios
- Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, pillados de escapada en Trujillo: 'Iban abrazados y muy cariñosos
- Dos premios millonarios en los sorteos de La Primitiva y la Bonoloto
- Muere un motorista de 51 años al chocar contra los vehículos retenidos por un accidente en la A-5 a la altura de Escurial
- Extremadura se vuelca con Ceuta: 8.000 personas en Cáceres y otras 8.000 en Badajoz
- Diego, el niño de Alcuéscar con leucemia, avanza hacia el trasplante y su familia busca piso en Madrid