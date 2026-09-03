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Incendio

Activado el Nivel 1 por un incendio forestal en Montemolín

El fuego afecta a carreteras y moviliza a 21 efectivos del Plan INFOEX, Bomberos de la Diputación de Badajoz y Guardia Civil

Archivo | Agente del Infoex apagando un fuego.

Archivo | Agente del Infoex apagando un fuego. / Juntaex

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E. P. E.

El Nivel 1 de peligrosidad ha sido activado este jueves, a las 17.35 horas, por un incendio forestal declarado en Montemolín (Badajoz) debido a su afección a carreteras.

En las labores de extinción trabajan medios del Plan INFOEX y de los Bomberos de la Diputación de Badajoz, con la colaboración de la Guardia Civil.

El dispositivo está integrado por dos unidades de bomberos forestales terrestres y otras dos helitransportadas, además de dos agentes del Medio Natural y un técnico de extinción. En total, participan 21 intervinientes.

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El operativo cuenta asimismo con dos helicópteros y dos medios aéreos, que apoyan las labores de extinción del incendio.

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