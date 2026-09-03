Activado el Nivel 1 por un incendio forestal en Montemolín

El Nivel 1 de peligrosidad ha sido activado este jueves, a las 17.35 horas, por un incendio forestal declarado en Montemolín (Badajoz) debido a su afección a carreteras.

En las labores de extinción trabajan medios del Plan INFOEX y de los Bomberos de la Diputación de Badajoz, con la colaboración de la Guardia Civil.

El dispositivo está integrado por dos unidades de bomberos forestales terrestres y otras dos helitransportadas, además de dos agentes del Medio Natural y un técnico de extinción. En total, participan 21 intervinientes.

El operativo cuenta asimismo con dos helicópteros y dos medios aéreos, que apoyan las labores de extinción del incendio.