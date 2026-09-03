Dos hombres de 36 y 82 años de Magacela y Escurial, nuevos positivos de fiebre del Nilo en Extremadura

Extremadura continúa sumando casos de fiebre del Nilo Occidental. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado este jueves dos nuevos contagios, correspondientes a dos hombres de 36 y 82 años residentes en Magacela y Escurial, respectivamente.

Los afectados pertenecen a las áreas de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena y Cáceres y uno de ellos ha precisado ingreso hospitalario, según ha informado el SES.

Con estos dos nuevos positivos, Extremadura alcanza ya los 31 casos de fiebre del Nilo Occidental registrados durante 2026, un año en el que se ha contabilizado además un fallecimiento relacionado con esta enfermedad.

Actualmente permanecen hospitalizadas cuatro personas. Dos de ellas se encuentran ingresadas en el Hospital Don Benito-Villanueva, otra en el Hospital de Mérida y una cuarta en el Hospital Universitario de Cáceres.

La cifra de casos se aproxima así a la registrada durante todo el año pasado. En 2025 se notificaron 39 contagios y cinco fallecimientos por fiebre del Nilo Occidental en la comunidad autónoma.

Ante la aparición de nuevos positivos, la Dirección del SES mantiene avisadas a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que continúen en situación de vigilancia ante cualquier sospecha clínica compatible con la enfermedad. El objetivo es aumentar la capacidad de diagnóstico y detectar posibles nuevos casos, aunque alrededor del 80% de las infecciones en humanos son asintomáticas.

Vigilancia del mosquito Culex

El SES ha reforzado este año la vigilancia de los insectos capaces de transmitir enfermedades dentro del Plan Autonómico de Preparación y Respuesta frente a Enfermedades Transmitidas por Vectores.

Una de las principales novedades de 2026 es la puesta en marcha, por primera vez en Extremadura, de un programa específico de vigilancia del mosquito Culex, responsable de transmitir el virus de la fiebre del Nilo Occidental.

El dispositivo cuenta con diez trampas fijas, ocho situadas en Don Benito y dos en Cáceres, además de una trampa móvil. Permanecerán operativas desde mediados de julio hasta finales de octubre, en función de la evolución de la campaña.

El programa se desarrolla mediante un convenio con la Universidad de Extremadura y la Facultad de Veterinaria de Cáceres, encargada de identificar las especies capturadas y realizar la extracción de ARN viral para comprobar si existen mosquitos infectados.

El sistema pretende detectar cuanto antes la circulación del virus y permitir la adopción de medidas preventivas y de control antes de que se produzcan nuevos contagios en humanos.

El dispositivo autonómico incluye también once puntos de muestreo para vigilar la posible aparición del mosquito Aedes, transmisor de enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya, así como un nuevo sistema de vigilancia de garrapatas en todas las áreas de salud.

Evitar acumulaciones de agua

El SES recuerda además la importancia de reducir los lugares donde pueden reproducirse los mosquitos. Entre otras recomendaciones, aconseja mantener en buenas condiciones piscinas, estanques y balsas y evitar acumulaciones de agua en platos de macetas, cubos, juguetes, recipientes para animales o neumáticos.

También recomienda mantener limpios canalones y desagües, utilizar ropa que cubra la mayor superficie posible del cuerpo, especialmente en las horas de mayor actividad de los mosquitos, y emplear repelentes autorizados.

Noticias relacionadas

La instalación de mosquiteras en puertas y ventanas es otra de las medidas recomendadas para reducir el riesgo de picaduras.