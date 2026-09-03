Extremadura lleva a Suecia su turismo de aves con una red de más de 170 miembros

La Junta de Extremadura participa desde este viernes y hasta el domingo en "Falsterbo Bird Show", una cita que la Administración autonómica presenta como la principal feria de Suecia relacionada con el turismo de naturaleza y la observación de aves.

La presencia extremeña busca reforzar la promoción de la comunidad como destino de turismo ornitológico en el mercado internacional y mostrar ante los visitantes de la feria los recursos vinculados a esta actividad. La Junta acude con el objetivo de posicionar Extremadura entre los principales destinos europeos para los aficionados a la observación de aves.

Durante los tres días de feria, el punto de información extremeño estará atendido por la Dirección General de Turismo y el Club Birding. Desde allí se darán a conocer los espacios naturales de la región, las aves que pueden observarse a lo largo del año y la oferta de empresas y profesionales especializados en este segmento turístico.

Una red de más de 170 integrantes

La participación en Suecia vuelve a apoyarse en la colaboración entre la Administración regional y los socios del Club Birding, una fórmula con la que Extremadura desarrolla acciones promocionales tanto dentro de España como en mercados internacionales.

La Junta presenta esta iniciativa público-privada como pionera en España. El Club Birding reúne a más de 170 integrantes entre alojamientos, guías de naturaleza, agencias de viaje, empresas dedicadas a servicios fotográficos, oficinas de turismo y centros de interpretación.

El objetivo de esta red es articular una oferta especializada para los viajeros interesados en la naturaleza y trabajar de forma conjunta para mejorar la calidad de los servicios vinculados a la observación de aves, al tiempo que se refuerza la imagen de Extremadura como destino para este tipo de visitante.

FIO, la próxima gran cita en Extremadura

La presencia en "Falsterbo Bird Show" forma parte de las acciones que la Dirección General de Turismo desarrolla durante el año para impulsar este segmento. Entre ellas figuran la asistencia a ferias nacionales e internacionales y la organización de encuentros propios.

Dentro de ese calendario destaca FIO, cuya próxima edición está prevista del 26 al 28 de febrero de 2027 en el Parque Nacional de Monfragüe. La cita volverá así a situar en Extremadura una de las principales acciones promocionales de la Junta dirigidas específicamente al turismo vinculado a la naturaleza y las aves.

Visitantes de Suecia y Dinamarca

La organización de la feria sueca espera recibir durante el fin de semana visitantes procedentes no solo del propio país, sino también de Dinamarca. La cercanía geográfica y las buenas comunicaciones existentes con Copenhague favorecen, según la información facilitada, la llegada de público danés.

Extremadura buscará aprovechar esa afluencia para mostrar en un mismo escaparate su patrimonio natural, las posibilidades de observación de aves durante todo el año y la red de alojamientos, profesionales y servicios que trabajan de forma especializada con este perfil de viajero.