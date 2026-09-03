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Los interinos docentes de Extremadura ya pueden consultar su situación en bolsa

La plataforma ya muestra la posición actual de los aspirantes y revisar la zonificación vigente para vacantes y sustituciones

Imagen de alumnos y un a profesora dando clase en un aula.

Imagen de alumnos y un a profesora dando clase en un aula. / Cedida.

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Rocío Muñoz

Rocío Muñoz

Cáceres

Los docentes interinos de Extremadura ya pueden consultar su situación en bolsa para el curso 2026/2027. La opción ha quedado habilitada este jueves, 3 de septiembre, en el sistema de llamamientos de Profex, después de que la Administración actualizara a comienzos de esta semana las listas extraordinarias.

La activación era esperada por los aspirantes. Aunque desde el lunes podían consultar los nuevos listados y conocer la puntuación y el número de orden obtenido tras la actualización, la consulta individual de la situación en bolsa no estaba todavía disponible.

Cómo consultar la situación en bolsa

El trámite se realiza a través del sistema de llamamientos de Personal Docente, dentro del apartado 'Situación en Bolsa'. Quienes tengan usuario de Rayuela pueden identificarse con sus credenciales habituales. También es posible acceder sin ellas introduciendo el DNI o NIE y el número de sesión. Una vez identificados, el sistema genera un documento con la situación del aspirante que se descarga automáticamente.

Además, quienes formen parte de una lista ordinaria o extraordinaria y no dispongan de usuario de Rayuela pueden solicitarlo en un centro educativo próximo a su domicilio. Para ello deberán acreditar su identidad con el DNI o NIE y pedir al equipo directivo que les genere las credenciales de acceso, según las instrucciones de la propia Administración.

La misma plataforma permite también comprobar otro dato especialmente importante para los interinos: la zonificación que tienen vigente. Los integrantes de las listas pueden renunciar a una o varias zonas durante el curso. Las solicitudes presentadas antes de las 10.00 horas del día anterior a la publicación de una convocatoria de plazas o sustituciones se tienen en cuenta en esa adjudicación; las posteriores pasan a la siguiente. La renuncia a una zona tiene carácter irrevocable hasta que pueda solicitarse nuevamente su ampliación en el plazo establecido para ello.

La apertura de esta consulta llega después de que Educación actualizara el 1 de septiembre las listas extraordinarias de Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas, Artes Plásticas y Diseño y maestros, entre otros cuerpos. La revisión incorpora la experiencia acumulada y puede haber provocado cambios en la puntuación y en el orden de los aspirantes.

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Al mismo tiempo, Educación tiene en marcha otro procedimiento para constituir nuevas listas extraordinarias de determinadas especialidades, convocado mediante resolución del 7 de julio. El periodo para presentar solicitudes se desarrolló entre el 17 y el 30 de julio, por lo que este proceso continuará avanzando durante el nuevo curso.

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