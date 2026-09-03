Isabel Delgado, Francisco Giraldo y Gloria Vivas gestionarán las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ya ha elegido a los responsables que dirigirán las áreas sanitarias de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva de la Serena tras los ceses anunciados este miércoles. La Dirección Gerencia del organismo ha acordado el nombramiento de Isabel Delgado García, Francisco Giraldo Giraldo y Gloria Vivas Madruga, respectivamente.

Los relevos se producen apenas un día después de que el SES confirmara a este diario la salida de Demetrio Pérez Civantos, Jesús Gallo Elorza y Eulalia Poveda Lozano, que estaban al frente de estas tres áreas desde septiembre de 2023. La Junta los justifica con «decisiones organizativas» encaminadas a reforzar la capacidad de gestión y afrontar los retos actuales del sistema sanitario extremeño

En Badajoz, la nueva gerente será la doctora Isabel Delgado García, especialista en Anestesiología y hasta ahora coordinadora asistencial del propio Área de Salud de Badajoz. Su nombramiento supone, por tanto, apostar por un perfil que ya conoce desde dentro el funcionamiento asistencial de una de las mayores áreas sanitarias de Extremadura.

Al frente del Área de Salud de Mérida estará Francisco Giraldo Giraldo, licenciado en Derecho y actual director de Recursos Humanos del Área de Salud de Cáceres. Giraldo sustituirá a Jesús Gallo Elorza. Al anunciar los ceses, la Junta los justificó como «decisiones organizativas» destinadas a reforzar la capacidad de gestión del SES y afrontar los actuales retos del sistema sanitario extremeño.

Por su parte, la doctora Gloria Vivas Madruga asumirá la Gerencia del Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena. Especialista en Urgencias y Emergencias y en Medicina Familiar y Comunitaria, ocupa actualmente la Dirección Asistencial de esta misma área, que hasta ahora estaba dirigida por Eulalia Poveda.

Perfiles

Con los tres nombramientos, el Servicio Extremeño de Salud ha optado por profesionales que ya desempeñaban puestos de responsabilidad dentro del sistema sanitario público extremeño. El SES destaca de los nuevos responsables su «amplia trayectoria» dentro de la sanidad pública regional y su «profundo conocimiento» del funcionamiento de las áreas de salud y de la propia organización.

Según ha explicado el organismo, su experiencia en responsabilidades asistenciales y de gestión debe servir para «afrontar los retos de esta nueva etapa», reforzar la capacidad de respuesta de las áreas sanitarias y continuar mejorando la atención a los pacientes. Los nombramientos completan así la renovación de las tres gerencias iniciada este miércoles.

Los cambios llegan además cuatro meses después del nombramiento de Encarna Solís Pérez como directora gerente del SES, dentro de la nueva estructura de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, y suponen uno de los primeros movimientos de calado en la organización territorial del servicio sanitario desde su llegada al cargo.