La Junta defiende sus ayudas por los incendios para "responder con rapidez" a agricultores y ganaderos

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha defendido este jueves el paquete de ayudas extraordinarias aprobado para las zonas afectadas por los incendios forestales de este verano en Extremadura y ha asegurado que las medidas están diseñadas para "responder con rapidez a los daños", respaldar al sector primario y reforzar la prevención ante futuros fuegos.

García ha detallado las actuaciones correspondientes a su departamento dentro del decreto, que incluyen ayudas directas para agricultores, ganaderos y apicultores, beneficios fiscales para las explotaciones afectadas, intervenciones de recuperación en las Zonas de Actuación Urgente (ZAU), una nueva línea de pastoreo preventivo y mejoras en el seguro agrario apícola.

Cultivo dañado

Las ayudas directas contemplan 3.000 euros por hectárea de cultivo permanente dañada, especialmente en olivar, cerezo y castaño; 700 euros por cada animal fallecido en explotaciones de bovino, ovino, caprino, equino o porcino, y 100 euros por colmena afectada, tanto por destrucción directa como por los efectos del calor, el humo o la pérdida de recursos para las abejas.

El decreto incorpora además medidas fiscales para ganaderías y cotos cinegéticos. Las explotaciones ganaderas podrán beneficiarse de una bonificación del 100% en diferentes tasas relacionadas con servicios veterinarios y pruebas de sanidad animal hasta diciembre de 2027. Por su parte, los cotos afectados que no hayan podido desarrollar su actividad durante la temporada 2026/2027 tendrán una deducción del 100% del Impuesto sobre Aprovechamientos Cinegéticos y de determinadas tasas durante la campaña siguiente sobre las superficies afectadas.

Reparación de caminos rurales

Entre las actuaciones de recuperación previstas en las ZAU figuran la reparación de caminos rurales y vías pecuarias, la recuperación de infraestructuras de regadío y de equipamientos de fincas públicas, así como el mantenimiento del pastoreo en aquellas zonas donde sea compatible con la regeneración de la vegetación.

Precisamente, una de las medidas destacadas por Agricultura es la creación de una línea específica para fomentar el pastoreo preventivo y los rebaños municipales. Las ayudas alcanzarán los 150 euros por hectárea y año, ampliables hasta los 200 euros en zonas de especial dificultad. Los municipios podrán mantener o crear sus propios rebaños o colaborar con ganaderos locales, que serán compensados por prestar este servicio de prevención.

Grupo de trabajo

En el ámbito apícola, García ha avanzado también la creación de un grupo de trabajo con el sector para mejorar el seguro agrario. La intención es incorporar coberturas frente a las pérdidas de producción que provocan los incendios en las zonas de pecoreo y establecer una garantía específica ante los daños ocasionados por especies invasoras del género Vespa.

El consejero ha incidido en que todo el paquete supone un "compromiso firme" con quienes han sufrido las consecuencias de los incendios de este verano y ha defendido que, además de atender los daños, debe servir para "avanzar hacia un modelo de prevención más eficaz, que proteja el medio natural y garantice el futuro de las explotaciones".