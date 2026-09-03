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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 3 de septiembre de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Dos ovejas merinas en una explotación de la provincia de Badajoz.

Dos ovejas merinas en una explotación de la provincia de Badajoz. / Silvia Sánchez Fernández

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E. P. E.

Presentamos los datos actualizados a día 3 de septiembre de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 3 de septiembre de 2026

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 3 de septiembre de 2026

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 3 de septiembre de 2026

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