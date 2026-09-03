Qué hay detrás del plan para sustituir el 20% de los pinares de Las Hurdes y Gata: "El problema no es el pino, sino la densidad"

Los pinares que dominan el paisaje de Las Hurdes y Sierra de Gata son el resultado de décadas de transformación forestal. Muchas de estas masas comenzaron a plantarse a mediados del siglo pasado y después continuaron extendiéndose naturalmente. Ahora, tras los incendios sufridos por ambas comarcas, la Junta plantea modificar parte de ese paisaje.

María Guardiola anunció esta semana la intención de sustituir al menos el 20% de la superficie ocupada por pinares por otras especies, especialmente en las zonas más accesibles y próximas a los núcleos habitados. El objetivo es romper la continuidad de estas masas y dificultar que futuros incendios alcancen la intensidad de los últimos años.

Un helicóptero intenta apagar el incendio forestal de Las Hurdes en una zona de pinares. / Toni Gudiel

Valoración positiva

Fernando Pulido y Gerardo Moreno, profesores del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la UEx en Plasencia, consideran acertado el planteamiento. Moreno, catedrático de la UEx, lo valora "muy positivamente". "Los pinos, dentro de que todas las especies pueden quemarse, arden con más virulencia, con más facilidad y más intensidad", explica.

Gerardo Moreno. / Ganado o Desierto

"Los pinos, dentro de que todas las especies pueden quemarse, arden con más virulencia, con más facilidad y más intensidad" Gerardo Moreno — Experto forestal

A su juicio, el mayor problema aparece cuando se forman masas muy continuas: "Aumenta el riesgo", señala. Introducir otras especies puede generar discontinuidades donde el incendio pierda intensidad. "Dentro del pinar es mucho más difícil. En otras vegetaciones también lo es, pero un poquito menos", resume.

De las repoblaciones a la expansión natural

Pulido sitúa el origen de buena parte de estos pinares en las repoblaciones realizadas entre los años 40 y 70 del siglo XX. Después, los árboles se reprodujeron y colonizaron nuevos terrenos. A ello se suma la regeneración tras los incendios, cuando el pino puede ocupar rápidamente la superficie quemada y generar nuevas masas muy densas si no existe una gestión posterior.

Por eso, insiste, "el problema no está en el pino como especie", sino en que existan "muchos cientos o miles de árboles por hectárea". Esas densidades pueden formar masas continuas capaces de alimentar incendios de enorme intensidad.

Moreno coincide en que la sustitución no debe plantearse como una eliminación general del pino, sino como una intervención selectiva. "Siempre hay espacio para que crezcan otras especies", afirma. Cita como ejemplos los castaños y cultivos como el olivo. La clave es aprovechar las mejores zonas.

Por qué un 20%

La cifra anunciada por la Junta responde también a las posibilidades reales de trabajar sobre el terreno. Pulido explica que ese porcentaje se corresponde con las zonas más accesibles, muchas cerca de los pueblos, mientras que en laderas de pendientes muy pronunciadas "ni se plantea" una actuación así.

Fernando Pulido. / E. P.

"Ese porcentaje se corresponde con las zonas más accesibles, en laderas muy pronunciadas ni se plantea una actuación así" Fernando Pulido — Experto forestal

Moreno insiste en que ese 20% debe utilizarse con criterio. "Siempre que se haga una planificación correcta", matiza. No se trata simplemente de quitar pinos, sino de escoger bien los lugares donde las nuevas especies puedan romper la continuidad de la vegetación y ayudar a contener futuros incendios.

Aprovechamiento forestal

La Junta plantea además reducir los turnos de aprovechamiento de los actuales 80 años a unos 30 o 40. Pulido recuerda que en Las Hurdes resulta "excepcional" que muchos pinares lleguen a los 80 años porque terminan ardiendo antes. A esa edad los árboles ya han alcanzado prácticamente su altura adulta, aunque todavía no tengan el diámetro ni la calidad maderera de ejemplares más viejos.

Para ambos expertos, el cambio de modelo no pasa por demonizar al pino. La cuestión es evitar grandes extensiones homogéneas y excesivamente densas. Como advierte Moreno, todas las especies pueden arder, pero una mayor diversidad puede ofrecer puntos donde el fuego pierda fuerza. El objetivo final es conseguir incendios menos intensos, más pequeños y más controlables.

Reacciones de los ecologistas

El anuncio ha encontrado una acogida favorable entre las principales organizaciones ecologistas de la región. Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Adenex y Fondenex coinciden en que reducir la uniformidad de estas grandes masas forestales y avanzar hacia un paisaje más diverso puede ayudar a frenar los grandes incendios.

El respaldo, sin embargo, llega acompañado de condiciones. La principal incógnita es qué especies sustituirán a los pinos y dónde se realizará la transformación. Ecologistas en Acción defiende mantener preferentemente el carácter forestal del terreno; Adenex apuesta por especies autóctonas; SEO/BirdLife cree que el porcentaje no debería fijarse antes de realizar una planificación detallada; y Fondenex considera directamente insuficiente el 20% anunciado por María Guardiola.