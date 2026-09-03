Pleno de la Asamblea
PP y Vox convalidarán el viernes el decreto de vivienda de la Junta con el rechazo del PSOE
Los socialistas consideran que la norma simplifica la "responsabilidad pública" y advierten de que puede ser "hasta de dudosa constitucionalidad"
La Asamblea de Extremadura convalidará este viernes el decreto-ley aprobado por la Junta para agilizar el planeamiento urbanístico y facilitar la promoción de viviendas. La norma saldrá adelante gracias a los votos del PP y Vox, mientras que el PSOE ya ha avanzado que votará en contra.
Se trata del Decreto-ley 4/2026, de 28 de julio, de actuaciones urgentes en materia de urbanismo para la agilización de la aprobación del planeamiento y su ejecución para el impulso a la promoción de viviendas, publicado en el Diario Oficial de Extremadura el pasado 4 de agosto.
La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, adelantó este miércoles el rechazo de su formación a una norma con la que, a su juicio, no se está simplificando la tramitación administrativa, sino la "responsabilidad pública".
Gil Rosiña considera por ello que el decreto es "peligroso" y ha advertido incluso de que puede ser "hasta de dudosa constitucionalidad".
La mayoría parlamentaria que suman PP y Vox permitirá, sin embargo, que el texto quede convalidado en el pleno de este viernes.
Apoyo del PSOE al decreto sobre comercio
La Cámara autonómica también debatirá la convalidación de otro decreto-ley aprobado por el Ejecutivo extremeño el pasado 28 de julio. En este caso, el PSOE sí respaldará la norma.
Es el Decreto-ley 3/2026, que introduce medidas extraordinarias y urgentes para adaptar la normativa autonómica sobre las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Extremadura a la legislación básica estatal y facilitar el ejercicio del comercio ambulante.
Ambos decretos fueron publicados en el DOE el 4 de agosto y llegan ahora al pleno de la Asamblea para su convalidación.
La sesión incluirá además las preguntas de los grupos de la oposición a la presidenta de la Junta, María Guardiola. El líder socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, preguntará a la jefa del Ejecutivo regional "qué cree que piensan hoy los extremeños y las extremeñas de su gestión".
Por su parte, Unidas por Extremadura planteará a Guardiola si su Gobierno valora prestar ayuda ante la crisis humanitaria de Ceuta.
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