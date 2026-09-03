Loterías y apuestas
La Bonoloto de este miércoles deja más de 171.000 euros
El sorteo alcanzó una recaudación de 2.709.730 euros y no registró acertantes de primera categoría
El sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 2 de septiembre, ha dejado un premio de 171.459,70 euros para un único acertante de segunda categoría, correspondiente a cinco aciertos más el número complementario.
El boleto premiado fue validado en la Administración de Loterías número 1 de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), situada en la calle Dels Pous, 6.
No hubo, en cambio, acertantes de primera categoría, seis aciertos, por lo que el bote generado se acumulará para el próximo sorteo. Según Loterías y Apuestas del Estado, un único acertante podría ganar entonces 1,5 millones de euros.
La combinación ganadora estuvo formada por los números 47, 49, 27, 36, 28 y 21, con el 43 como complementario y el 1 como reintegro.
Además del único premio de segunda categoría, se contabilizaron 69 acertantes de cinco números, que cobrarán 1.242,46 euros cada uno; 4.689 boletos de cuatro aciertos, premiados con 27,42 euros; y 90.520 apuestas de tres aciertos, con cuatro euros de premio.
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