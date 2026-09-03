Temor a una bajada del precio de la aceituna de mesa en Extremadura por las previsiones de cosecha

El inicio de la campaña de aceituna de mesa llega acompañado de preocupación por los precios. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha cuestionado la "fiabilidad" de los aforos que se están manejando para la campaña 2026/27 y advierte de que unas previsiones demasiado elevadas pueden presionar las cotizaciones a la baja precisamente cuando agricultores e industrias negocian los precios.

La advertencia tiene especial relevancia para Extremadura, uno de los grandes territorios productores de aceituna de mesa de España. La comunidad concentra alrededor del 13% de la producción nacional, únicamente por detrás de Andalucía, según los datos sectoriales del Ministerio de Agricultura. Además, en la campaña 2025/26, todavía con datos provisionales, la región aportó unas 94.095 toneladas, el 19% del total español contabilizado.

El origen de la polémica se encuentra en el último aforo de Interaceituna, que cifra la producción potencialmente verdeable de la campaña 2026/27 en 638.490 toneladas en España.

Unión de Uniones considera que esta cifra puede trasladar al mercado una sensación de abundancia que termine perjudicando a los productores cuando todavía se están cerrando los precios de la aceituna.

La organización pone el foco especialmente en que apenas un día después de conocerse el aforo, ASAJA-Sevilla advirtió de que la cantidad que finalmente podría destinarse al verdeo sería alrededor de un 15% inferior, debido a las altas temperaturas, la falta de precipitaciones y los problemas para alcanzar el calibre necesario.

De cumplirse esta previsión, la producción destinada realmente a verdeo podría quedarse en unas 542.000 toneladas, casi 100.000 toneladas menos que las inicialmente anunciadas.

"El mensaje ya se ha trasladado al mercado"

Unión de Uniones cuestiona que una organización que participa en la aprobación del aforo pueda advertir inmediatamente después de una reducción tan considerable. Interaceituna cuenta entre sus miembros con ASAJA, UPA, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias y Asemesa. El Ministerio recoge igualmente a estas organizaciones dentro de las ramas productora y transformadora de la interprofesional.

Para Unión de Uniones, esta diferencia evidencia que las 638.490 toneladas representan en realidad un potencial máximo de producción y no necesariamente la cantidad de aceituna que finalmente llegará a las industrias con las condiciones de calidad y calibre necesarias para ser entamada.

"No es razonable que organizaciones que dicen representar a los agricultores aprueben una previsión de 638.490 toneladas y, prácticamente al día siguiente, una de ellas reconozca que la cosecha podría quedarse en 542.000. Para entonces, el mensaje de que habrá muchísima aceituna ya se ha trasladado al mercado", critica la organización agraria.

Su preocupación se centra precisamente en ese efecto. A su juicio, anunciar una cosecha elevada al comienzo de las negociaciones puede crear una expectativa de exceso de oferta, debilitar la capacidad negociadora del agricultor y favorecer una reducción de los precios.

Diferencias de 61.000 toneladas en la pasada campaña

Unión de Uniones sostiene además que los cambios importantes entre los primeros aforos y la producción final ya se han producido en campañas anteriores.

En la 2025/26, el segundo avance de Interaceituna calculó inicialmente una cosecha de 564.000 toneladas. Posteriormente, el tercer avance rebajó la previsión hasta las 535.150 toneladas y los datos del Ministerio terminaron situando la producción alrededor de las 503.000 toneladas.

El último boletín disponible del Ministerio cifra concretamente la producción acumulada de la campaña 2025/26 en 502.600 toneladas. Es decir, unas 61.000 toneladas menos que la estimación que se había difundido cuando comenzaban las negociaciones.

En la campaña 2024/25 también hubo modificaciones. El segundo aforo situó inicialmente la cosecha en 492.000 toneladas y posteriormente se rebajó hasta las 468.000, aunque finalmente la producción acabó siendo superior y alcanzó aproximadamente las 533.000 toneladas.

Para Unión de Uniones, estas oscilaciones demuestran que los aforos presentan una variabilidad importante y que no deberían utilizarse como una referencia precisa para fijar los precios.

La organización reclama por ello que las previsiones distingan claramente entre la aceituna existente en los árboles, la que potencialmente puede destinarse a verdeo y la que previsiblemente alcanzará finalmente el calibre y la calidad exigidos por las industrias.

También pide a ASAJA, UPA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias que expliquen qué garantías exigen antes de avalar los aforos y defiende que los agricultores negocien "sobre la realidad del campo y del mercado, no sobre volúmenes máximos que pueden reducirse sustancialmente cuando los precios ya han sido acordados".