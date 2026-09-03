Nueva incertidumbre con el transporte escolar en Extremadura: "No sabemos si una ruta durará 15 días o todo el curso"

A una semana del comienzo de las clases, el transporte escolar extremeño afronta una nueva incertidumbre. A las dificultades para cubrir todas las rutas se suma ahora la preocupación de algunas de las empresas que ya han aceptado servicios mediante los contratos de emergencia puestos en marcha por la Junta, ya que saben que tendrán que comenzar a transportar alumnos el próximo 10 de septiembre, pero desconocen durante cuánto tiempo.

La razón está en que, en paralelo a esos contratos extraordinarios, continúa abierto el procedimiento ordinario de licitación de las 356 rutas cuyo calendario tuvo que retrasarse este verano. El plazo para presentar ofertas termina el 9 de septiembre y los contratos de emergencia permanecerán vigentes hasta que se resuelva ese procedimiento. Para los empresarios, eso significa comenzar el curso sin saber si mantendrán una determinada línea durante unas semanas, varios meses o hasta el final del periodo lectivo.

"Sabemos que empezamos a ejecutarlos el día 10, pero no sabemos el final", explica a este diario Nerea Carpintero, portavoz de Empresarios de Transporte Asociados (Etransa). "Imagínate que el procedimiento se resuelve en noviembre y en noviembre te quedas sin la ruta porque hay otro licitador. Esa es la incertidumbre que están teniendo los transportistas", señala.

Pese a esas dudas, Carpintero cree que la mayoría de las empresas adjudicatarias saldrá con sus autobuses el próximo día 10 y prestará el servicio con normalidad. "Creo que la gente ejecutará los contratos tal y como los ha solicitado", sostiene. Eso sí, introduce una cautela: "Si no pasa nada extraordinario ni nada raro por el camino". La preocupación, por tanto, no está tanto en el arranque inmediato del curso como en la falta de certezas sobre qué ocurrirá con esas rutas cuando se resuelva la licitación ordinaria.

Una inversión difícil

La principal preocupación del sector es que poner en marcha una ruta escolar obliga a las empresas a asumir compromisos económicos y laborales desde el primer día. Hay que disponer de vehículos, reorganizar las flotas y, en muchos casos, contratar nuevos conductores, todo ello sin saber si ese servicio se mantendrá durante unas semanas, varios meses o el curso completo.

"¿Cómo contrato yo a un conductor? ¿Cómo invierto en un vehículo y lo dejo para transporte escolar y de repente dentro de dos meses me quedo sin esa ruta?", plantea Carpintero. La situación puede ser especialmente complicada para las compañías que hayan asumido varios recorridos y necesiten ampliar considerablemente sus plantillas.

A ello se suma la inversión necesaria para disponer de los vehículos. Carpintero recuerda que un autobús puede alcanzar los 350.000 euros y que las compañías pueden haber adquirido unidades, recurrido al alquiler o simplemente reservado parte de su flota para el transporte escolar, renunciando mientras tanto a otros servicios más rentables. "Estás invirtiendo mucho dinero y no sabes si vas a seguir prestando ese servicio", resume.

La licitación ordinaria

La coexistencia de los contratos de emergencia con la licitación ordinaria que permanece abierta introduce, además, otra incógnita para el sector. Algunas empresas que ya tienen adjudicadas rutas temporalmente deben decidir ahora si presentan también oferta para esos mismos servicios en el procedimiento definitivo.

Según explica Carpintero, las condiciones económicas no son necesariamente las mismas, lo que deja a las compañías ante una decisión complicada: presentarse al concurso y poder continuar con la ruta a un precio diferente o no hacerlo y exponerse a que sea otra empresa la que finalmente se quede con el servicio. "Si licito, puedo seguir haciendo yo la ruta, pero por menos precio. Si no licito, a lo mejor licita otro y me quedo sin ella", ejemplifica.

Por ello, desde Etransa consideran necesario que el Ejecutivo autonómico dé más seguridad y estabilidad a los transportistas y establezca un horizonte claro para los contratos. "O hay concurso o no hay concurso, pero para todos, para que las condiciones sean iguales y todas las empresas puedan licitar en igualdad", sostiene la portavoz.

En este sentido, Carpintero tiene previsto volver a ponerse en contacto con Educación para trasladarle esta preocupación. "Aquí hay que darle tranquilidad a la gente y estabilidad", señala. A su juicio, esa previsibilidad resulta imprescindible para que las compañías puedan calcular si les compensa asumir las inversiones necesarias.

Etransa considera que el transporte escolar debería articularse mediante adjudicaciones de varios años. "Necesitamos que se saque un contrato por dos años prorrogable a otros dos o por tres años prorrogable a dos. Que la gente sepa por lo menos que tiene dos o tres años de contrato", defiende Carpintero.

"No puedes estar contratando y despidiendo gente. Si contratas a alguien dos meses y después lo despides, luego esa persona no quiere volver contigo", señala. A ello se añade que la escasez de profesionales obliga ya a algunas compañías extremeñas a buscar trabajadores fuera de la región e incluso en el extranjero, con el coste añadido que supone.

Rutas pendientes

Mientras persisten esas dudas, el sector continúa sin conocer con exactitud cuántas rutas siguen pendientes de cubrir a siete días del comienzo del curso. Etransa asegura que tampoco dispone de los resultados definitivos de las últimas convocatorias realizadas por la Junta. «No sabemos si alguien ha licitado, no sabemos si han vuelto a quedar desiertas", reconoce.

Cabe recordar que la Consejería de Educación aseguró esta semana que los recorridos en los que todavía trabajaba representaban ya "un porcentaje bastante pequeño" de las 605 rutas escolares que gestiona, aunque evitó concretar el número exacto. A comienzos de semana, según la información conocida, quedaban 27 rutas por cubrir, una cifra que la Junta esperaba seguir reduciendo con las últimas convocatorias de emergencia.

La Administración autonómica mantiene como objetivo que todas estén resueltas antes del próximo 10 de septiembre y continúa recurriendo a distintas vías administrativas para cerrar los servicios pendientes.