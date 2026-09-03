Vuelta al cole en Extremadura: una ayuda de 100 euros al mes podría sacar de la pobreza a más de 8.200 menores

Unos 52.000 niños y adolescentes están en riesgo de pobreza monetaria en Extremadura según UNICEF, que calcula que una prestación de 100 euros mensuales por menor podría sacar de esta situación a más de 8.200. La organización lanza esta propuesta ante una vuelta al cole que supone nuevos gastos para las familias con mayores dificultades económicas.

El inicio del curso obliga a afrontar desembolsos en material y otros gastos escolares que pesan especialmente en los hogares que ya tienen problemas para llegar a final de mes. "La vuelta al cole supone un esfuerzo para las familias, principalmente para aquellas que ya cuentan con dificultades", ha señalado Teresa Chamorro, presidenta de UNICEF Comité Extremadura, que reclama apoyos para evitar que la situación económica condicione las oportunidades educativas de los menores.

Una prestación de 100 euros al mes

La propuesta figura en el informe de UNICEF España 'El beneficio de hacer: el impacto de políticas concretas para revertir la pobreza infantil en España'. Según sus cálculos, una prestación universal y progresiva de 100 euros mensuales por menor permitiría reducir la pobreza infantil en Extremadura en 5,1 puntos porcentuales, un 15,8%, y haría que más de 8.200 niños y adolescentes dejaran de encontrarse en esa situación.

En el conjunto de España, UNICEF estima que la misma medida reduciría la pobreza infantil en 3,6 puntos y permitiría salir de ella a más de 270.000 menores. La organización cifra en unos 2,23 millones los niños y adolescentes en riesgo de pobreza monetaria en el país, mientras que en Extremadura sitúa la tasa infantil en el 32,2%, según los datos recogidos a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

Más ayudas y menos trámites

UNICEF también pide a las comunidades autónomas que refuercen las rentas mínimas destinadas a hogares con hijos, amplíen su cobertura cuando sea necesario y permitan compatibilizarlas con otras ayudas e ingresos. Además, reclama una mayor coordinación entre administraciones mediante una ventanilla única social y mecanismos que conecten prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital con becas de comedor, ayudas para material escolar, transporte o actividades complementarias.

La organización sostiene que esta protección debe mantenerse durante todo el año y no limitarse a los gastos extraordinarios de septiembre. "Las dificultades económicas afectan al aprendizaje, al rendimiento académico y la continuidad de los estudios", ha afirmado Chamorro, que advierte de que esas desventajas pueden repercutir después en el acceso al empleo y a mejores oportunidades laborales.