La Alianza Ibérica pide no esperar al puente para prolongar la parte extremeña de la autovía a Monfortinho

La Alianza Territorial Europea (ATE) Norte de Extremadura-Beira Baixa ha respondido a la Junta de Extremadura tras la reunión celebrada esta semana en Lisboa y ha reclamado que la prolongación de la autovía desde Moraleja hacia Portugal no quede condicionada a que se resuelva previamente la construcción del futuro puente internacional sobre el río Erjas. La plataforma pide que las obras comiencen ya por los primeros tramos y fija como objetivo el año 2027.

La reacción llega después de que el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, explicara que la Junta mantiene en suspenso el desarrollo de su tramo mientras continúa pendiente el acuerdo entre España y Portugal para levantar el puente internacional. Frente a esta posición, la Alianza considera que se puede avanzar mientras se resuelve esa infraestructura y reclama incluir en los presupuestos de Extremadura de 2027 el inicio del tramo Moraleja-Cilleros.

Primer tramo

Según sostiene la plataforma, este primer recorrido extremeño tendría unos 10 kilómetros, contaría ya con declaración de impacto ambiental favorable y con el proyecto técnico redactado y actualizado. ATE cifra además su coste, citando fuentes de la Consejería de Infraestructuras, entre 110 y 115 millones de euros. La organización recuerda asimismo que viene reclamando desde 2024 el inicio de esta actuación y defiende que se ejecute sin peajes.

La Alianza califica de "decepcionante el resultado de la reunión mantenida en Lisboa y asegura que no se produjeron avances concretos en calendarios, financiación ni en una hoja de ruta para el puente del Erjas. "El resultado de la reunión ha sido un jarro de agua fría", afirma su portavoz, Francisco Martín, que considera que retrasar la conexión supone un perjuicio para "la movilidad de los ciudadanos, la competitividad de las empresas, la creación de empleo" y el turismo de los territorios fronterizos.

Compromiso portugués

En el lado portugués, ATE pide igualmente que se comprometa en las cuentas de 2027 el inicio del tramo entre Alcains y Proença-a-Velha y recuerda que Portugal ya recoge en sus presupuestos la construcción del IC31 con perfil de autovía y sin peajes para conectar Castelo Branco con las Termas de Monfortinho. La organización sostiene que uno de los subtramos portugueses, de aproximadamente 25 kilómetros, dispone ya de declaración ambiental favorable y proyecto de ejecución redactado.

La plataforma reclama además la comparecencia urgente de Ramírez en la Asamblea de Extremadura y del responsable portugués de Infraestructuras ante el Parlamento luso para explicar el estado del proyecto. También pide a los ministros españoles de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y Transportes, Óscar Puente, que aceleren la tramitación del acuerdo bilateral necesario para construir el puente internacional sobre el Erjas.

ATE plantea que en las próximas semanas se celebre una reunión entre el Gobierno de España y la Junta para abordar esta conexión y mantiene como objetivo que el corredor pueda estar completado a finales de 2029. La Comisión Permanente de la organización volverá a reunirse el próximo 16 de septiembre en el distrito de Castelo Branco para analizar los siguientes pasos.