Universidad extremeña
Alicia Fernández, recién graduada en Medicina por la UEx, recibe una beca por su brillante expediente
La joven ha sido reconocida con la ayuda del legado del doctor Emiliano Astudillo, dotada con 3.000 euros y destinada a estudiantes con buen rendimiento académico y recursos económicos limitados
La Universidad de Extremadura ha concedido una ayuda de 3.000 euros a Alicia Fernández Rodríguez, recién graduada en Medicina, después de que consiguiera 19,11 puntos sobre 20 en el baremo de la convocatoria, que tiene en cuenta tanto el rendimiento académico como la situación económica de los aspirantes.
Se trata de la Ayuda Complementaria del Legado del Doctor Emiliano H. Astudillo Pombo, destinada a estudiantes de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud con recursos económicos limitados y un expediente destacado. El reconocimiento se ha entregado este viernes en el nuevo edificio de la facultad.
Fernández Rodríguez no ha podido acudir personalmente al acto y su hermana ha recogido la ayuda en su nombre. La premiada, mediante un vídeo, ha asegurado que el reconocimiento supone para ella "un honor" y representa "años de esfuerzo, estudio y dedicación". También ha agradecido el apoyo recibido de su familia y ha señalado que la ayuda le permitirá continuar creciendo en su nueva etapa profesional.
Sobre la beca
La beca lleva el nombre del doctor Emiliano H. Astudillo Pombo, natural de Zarza la Mayor y cirujano que desarrolló su carrera profesional en Cataluña. Su viuda, María Piedad Jiménez Polanco, recordó que Astudillo procedía de una familia humilde y pudo cursar Medicina gracias a las becas que recibió durante sus estudios. El médico destacó además por su trabajo en cirugía y por ser pionero en España en el ámbito del trasplante de páncreas.
La decana de Medicina, Berta Caro Puértolas, ha destacado que la iniciativa pretende transmitir a las nuevas generaciones valores como el compromiso, la generosidad y la vocación de servicio. El rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, ha puesto igualmente en valor este tipo de mecenazgo privado y ha felicitado a la premiada por "el esfuerzo y la dedicación" demostrados durante su formación.
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