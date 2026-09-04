La Asamblea avala el plan de la Junta para ampliar la oferta de vivienda protegida y agilizar el urbanismo

La Asamblea de Extremadura ha convalidado este viernes el decreto-leycon el que la Junta pretende aumentar la oferta de vivienda protegida mediante una reducción de los trámites urbanísticos y una mayor disponibilidad de suelo. La norma ha salido adelante con el respaldo de PP y Vox y el rechazo de PSOE y Unidas por Extremadura.

En concreto, el texto permite ampliar la edificabilidad destinada a VPO, utilizar determinados suelos terciarios y dotacionales para vivienda y sustituir algunos controles previos por procedimientos más ágiles, entre ellos la declaración responsable para la primera ocupación.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha defendido la norma como una respuesta a un problema que considera "estructural" y que atribuye fundamentalmente a la falta de oferta. "Cuando el problema es urgente, la respuesta no puede estar eternamente esperando", ha sostenido ante la Cámara.

Ramírez ha situado la simplificación urbanística como eje central del decreto y ha defendido que el objetivo es reducir tiempos administrativos sin eliminar controles. La norma contempla, entre otras medidas, proyectos estratégicos para vivienda asequible, nuevas entidades de certificación urbanística y primas de edificabilidad para promociones destinadas íntegramente a vivienda protegida.

Fijación de posiciones

En el turno de fijación de posiciones, Vox ha sido el primero en dejar claro el respaldo al decreto. Ángel Pelayo ha defendido que el problema de la vivienda pasa fundamentalmente por aumentar la oferta, movilizar suelo y reducir trabas administrativas. "Toda política de vivienda que olvide la oferta es ineficaz por definición", ha sostenido.

El diputado ha reivindicado además que la norma nace del acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Vox y ha presentado la desregulación como una de las claves para acelerar la construcción. También ha situado como objetivo la puesta en marcha de al menos 3.500 viviendas protegidas y ha defendido el papel de la iniciativa privada como imprescindible para aumentar la oferta.

Frente a ese planteamiento, el PSOE ha compartido que existen problemas de acceso a la vivienda y que son necesarias reformas normativas, pero ha centrado sus críticas en la forma elegida por la Junta para aprobarlas y en sus efectos sobre la autonomía municipal. Los socialistas han reprochado al Ejecutivo que no haya abierto previamente el texto a los grupos y a los ayuntamientos y han acusado al decreto de restar capacidad de decisión a los municipios sobre su propio planeamiento.

Entre sus principales reparos han citado las primas de edificabilidad, las entidades privadas de certificación y la sustitución de la licencia de primera ocupación por una declaración responsable. Sobre las certificadoras, el PSOE ha advertido del riesgo de crear una "Extremadura de las dos velocidades", en la que "el que pueda pagar avanza y el que no, a esperar".

También ha cuestionado que los proyectos estratégicos puedan introducir cambios relevantes en el desarrollo urbanístico de los municipios sin una participación más amplia de las corporaciones locales. Los socialistas han pedido que la norma se tramite como proyecto de ley para permitir aportaciones de ayuntamientos, técnicos y grupos parlamentarios. «Tienen nuestro no rotundo a este decreto, que viene dictado por la ultraderecha y hurta la capacidad de decisión a los ayuntamientos», han resumido.

Unidas por Extremadura ha incidido en una línea similar, aunque poniendo más el foco en el riesgo de privatización de parte de los trámites. La parlamentaria Alba Soto ha reconocido que la región arrastra un problema serio de acceso a la vivienda y que determinados procedimientos pueden agilizarse, pero ha advertido de que esa simplificación no puede convertirse en una reducción de controles públicos.

En esta línea, la diputada también ha puesto el foco en los proyectos estratégicos para vivienda asequible y en la posibilidad de actuar sobre determinados suelos rústicos. Ha cuestionado que una decisión pública pueda incrementar de forma considerable el valor de un terreno y que, pese a ello, solo se exija que el 50% de la edificabilidad residencial se destine a vivienda protegida. "¿Por qué un 50% y no un 70, un 80 o incluso un 100%?", ha planteado.

Por su parte, el PP ha cerrado el turno respondiendo directamente a esas críticas. El diputado Juan Luis Rodríguez ha acusado a los socialistas de hacer "piruetas" para justificar su rechazo y ha defendido que muchas de las medidas incluidas en el decreto responden precisamente a demandas trasladadas por los propios ayuntamientos.

Los populares han reivindicado además el balance de la Junta en vivienda, con las 570 viviendas que aseguran que se han construido en los últimos tres años, el aval joven y el incremento de la inversión pública. También han rechazado que la declaración responsable suponga eliminar controles y han defendido que permite acortar los tiempos para que los propietarios puedan ocupar sus viviendas.