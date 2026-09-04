El nuevo buque de aprovisionamiento de la Armada llevará el nombre de Martín Álvarez a propuesta de Monago

La Armada Española ha decidido que su nuevo Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC), que sustituirá al Patiño, lleve el nombre de Martín Álvarez, el histórico granadero extremeño natural de Montemolín (Badajoz). El PP ha celebrado la decisión y la vincula con la iniciativa que el senador José Antonio Monago impulsó en 2021 para recuperar esta denominación en uno de los buques de la Armada.

El Grupo Parlamentario Popular presentó el 9 de julio de 2021, a iniciativa de Monago, una moción ante la Comisión de Defensa del Senado en la que instaba al Gobierno a designar un buque de la Armada con el nombre de Martín Álvarez.

"En 2021 impulsé desde el Senado que la Armada recuperase el nombre de Martín Álvarez y, cinco años después, el nuevo Buque de Aprovisionamiento en Combate llevará ese nombre", ha señalado Monago tras conocerse la decisión.

José Antonio Monago. / Partido Popular

El nuevo BAC será construido por Navantia en Ferrol y está llamado a sustituir al Patiño. Para el senador extremeño, la elección del nombre permite recuperar una tradición histórica de la Armada y mantener vivo el recuerdo de una de las figuras extremeñas más destacadas de la historia militar española.

Montemolín

Martín Álvarez Galán, natural de Montemolín, fue un granadero cuya figura continúa siendo especialmente recordada en las unidades de la Infantería de Marina por su actuación en el combate del cabo de San Vicente, en 1797, cuando se encontraba a bordo del San Nicolás de Bari.

Precisamente ese papel histórico fue uno de los argumentos incluidos en la iniciativa parlamentaria promovida por Monago hace cinco años para reclamar que el nombre del militar extremeño volviera a estar presente en la flota.

La moción recordaba además la existencia de la Real Orden de 12 de diciembre de 1848, por la que se dispuso que hubiera de forma permanente en la Marina de guerra un buque denominado Martín Álvarez como reconocimiento a su heroísmo.

Sin embargo, según recogía la propuesta registrada en el Senado, esta disposición se había cumplido de forma intermitente a lo largo de la historia. Cinco buques de la Armada habían llevado hasta entonces el nombre de Martín Álvarez, aunque en 2021, cuando se presentó la iniciativa, ninguno de los barcos que se encontraban en servicio conservaba esta denominación.

Senado

Ante esta situación, la moción promovida por Monago concluía reclamando expresamente al Gobierno "que se designe un buque de la Armada con el nombre de Martín Álvarez".

Cinco años después de aquella iniciativa, la Armada ha decidido recuperar el nombre para el nuevo Buque de Aprovisionamiento en Combate que construirá Navantia y que relevará al Patiño.

Monago ha celebrado la decisión y ha considerado que supone saldar un reconocimiento pendiente hacia el militar nacido en la provincia de Badajoz.

"Era una deuda aplazada durante mucho tiempo con un extremeño ilustre. Martín Álvarez representa el valor, la lealtad y el servicio a España, y es de justicia que su nombre vuelva a navegar en un buque de nuestra Armada", ha afirmado el senador.

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Con la denominación del nuevo BAC, Martín Álvarez volverá a dar nombre a un buque de la Armada Española, recuperando así una tradición que se remonta al siglo XIX y que, hasta ahora, había tenido continuidad de manera intermitente.