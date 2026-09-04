Calidad y cooperativismo refuerzan el potencial del ovino extremeño
El ovino extremeño mira al futuro apoyado en la calidad diferenciada, el cooperativismo y la profesionalización, tres pilares que refuerzan su peso económico y social y su papel esencial en la conservación y dinamización del medio rural. El Salón Ovino de Castuera es un ejemplo del trabajo realizado
Redacción
Extremadura es considerada una de las grandes potencias españolas en el ámbito del ovino, un sector que forma parte esencial de la vida económica y social del medio rural. Con una cabaña que ronda los tres millones de animales y que representa aproximadamente una cuarta parte del total nacional, la comunidad mantiene una actividad ganadera muy arraigada, ligada al territorio y a las formas tradicionales de manejo que han marcado su identidad durante generaciones. Esta presencia tan amplia del ovino contribuye a sostener miles de explotaciones familiares, dinamiza los pueblos y ayuda a conservar paisajes como la dehesa, donde la ganadería extensiva tiene un papel fundamental.
Un sector profesionalizado
El sector destaca por su alto nivel de profesionalización y por una estructura cooperativa muy consolidada, que facilita que los ganaderos trabajen de manera conjunta y organizada. Una parte muy importante de la producción se comercializa a través de cooperativas con estructuras de segundo grado como EA Group, uno de los grandes operadores europeos de ovino de carne, y Comercial Ovinos, en torno a la transformación y comercialización de lana, que agrupan a cientos de explotaciones y que cuentan con entidades de segundo grado. Estas organizaciones permiten unir esfuerzos, concentrar la oferta y tener más fuerza en los mercados. Además, prestan servicios técnicos, financieros y administrativos que ayudan a mejorar la gestión diaria de las explotaciones y a que los ganaderos puedan afrontar con más seguridad los retos del mercado y de la producción.
Excelencia única
A esta estructura se suma una apuesta clara por la calidad diferenciada, que busca que los productos extremeños tengan mayor reconocimiento y valor añadido. Figuras como la DOP Queso de la Serena o la IGP Cordero de Extremadura CORDEREX representan esa orientación hacia la excelencia, basada en métodos tradicionales, razas adaptadas al territorio y un cuidado especial en cada fase de la producción. El objetivo es que el gran volumen de ovino que se produce en la región se traduzca en mejores precios, mayor prestigio y más rentabilidad para las explotaciones, reforzando así la sostenibilidad económica del sector.
Apoyos de la Junta de Extremadura
La Junta de Extremadura respalda este modelo mediante diferentes líneas de apoyo. Entre ellas destacan las ayudas de la PAC, las políticas de sanidad animal, los programas de mejora genética y conservación de razas autóctonas, el impulso a las figuras de calidad y la formación continua para los profesionales del campo. Todo ello contribuye a que el sector ovino extremeño mantenga su dinamismo y pueda adaptarse a los cambios que exige el mercado y la sociedad.
Tradición y modernidad
En este contexto, el 41º Salón Ovino de Castuera vuelve a poner de relieve la importancia de un sector que combina tradición y modernidad. La feria muestra una actividad ganadera con raíces profundas, pero también con organización, capacidad empresarial y un notable potencial para seguir creciendo. Es un escaparate que refleja la fuerza del ovino en Extremadura y su papel decisivo en el futuro del medio rural.
- Cataluña celebrará la Diada en Extremadura para reconocer la contribución de los emigrantes extremeños
- El SES cesa a los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva
- La Junta quiere sustituir al menos el 20% de los pinares de Gata y Las Hurdes por otras especies para frenar los incendios
- Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, pillados de escapada en Trujillo: 'Iban abrazados y muy cariñosos
- Dos premios millonarios en los sorteos de La Primitiva y la Bonoloto
- Muere un motorista de 51 años al chocar contra los vehículos retenidos por un accidente en la A-5 a la altura de Escurial
- Extremadura se vuelca con Ceuta: 8.000 personas en Cáceres y otras 8.000 en Badajoz
- Diego, el niño de Alcuéscar con leucemia, avanza hacia el trasplante y su familia busca piso en Madrid