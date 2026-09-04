Calidad y cooperativismo refuerzan el potencial del ovino extremeño

Extremadura es considerada una de las grandes potencias españolas en el ámbito del ovino, un sector que forma parte esencial de la vida económica y social del medio rural. Con una cabaña que ronda los tres millones de animales y que representa aproximadamente una cuarta parte del total nacional, la comunidad mantiene una actividad ganadera muy arraigada, ligada al territorio y a las formas tradicionales de manejo que han marcado su identidad durante generaciones. Esta presencia tan amplia del ovino contribuye a sostener miles de explotaciones familiares, dinamiza los pueblos y ayuda a conservar paisajes como la dehesa, donde la ganadería extensiva tiene un papel fundamental.

Semental selecto de una edición anterior del salón. / JUNTA DE EXTREMADURA

Un sector profesionalizado

El sector destaca por su alto nivel de profesionalización y por una estructura cooperativa muy consolidada, que facilita que los ganaderos trabajen de manera conjunta y organizada. Una parte muy importante de la producción se comercializa a través de cooperativas con estructuras de segundo grado como EA Group, uno de los grandes operadores europeos de ovino de carne, y Comercial Ovinos, en torno a la transformación y comercialización de lana, que agrupan a cientos de explotaciones y que cuentan con entidades de segundo grado. Estas organizaciones permiten unir esfuerzos, concentrar la oferta y tener más fuerza en los mercados. Además, prestan servicios técnicos, financieros y administrativos que ayudan a mejorar la gestión diaria de las explotaciones y a que los ganaderos puedan afrontar con más seguridad los retos del mercado y de la producción.

En el Salón Ovino es posible degustar el cordero en múltiples preparaciones. / JUNTA DE EXTREMADURA

Excelencia única

A esta estructura se suma una apuesta clara por la calidad diferenciada, que busca que los productos extremeños tengan mayor reconocimiento y valor añadido. Figuras como la DOP Queso de la Serena o la IGP Cordero de Extremadura CORDEREX representan esa orientación hacia la excelencia, basada en métodos tradicionales, razas adaptadas al territorio y un cuidado especial en cada fase de la producción. El objetivo es que el gran volumen de ovino que se produce en la región se traduzca en mejores precios, mayor prestigio y más rentabilidad para las explotaciones, reforzando así la sostenibilidad económica del sector.

El visitante del Salón Ovino de Castuera puede conocer nuevas razas ovinas en Castuera / JUNTA DE EXTREMADURA

Apoyos de la Junta de Extremadura

La Junta de Extremadura respalda este modelo mediante diferentes líneas de apoyo. Entre ellas destacan las ayudas de la PAC, las políticas de sanidad animal, los programas de mejora genética y conservación de razas autóctonas, el impulso a las figuras de calidad y la formación continua para los profesionales del campo. Todo ello contribuye a que el sector ovino extremeño mantenga su dinamismo y pueda adaptarse a los cambios que exige el mercado y la sociedad.

Tradición y modernidad

En este contexto, el 41º Salón Ovino de Castuera vuelve a poner de relieve la importancia de un sector que combina tradición y modernidad. La feria muestra una actividad ganadera con raíces profundas, pero también con organización, capacidad empresarial y un notable potencial para seguir creciendo. Es un escaparate que refleja la fuerza del ovino en Extremadura y su papel decisivo en el futuro del medio rural.