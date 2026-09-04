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Agricultura

El campo extremeño anuncia una acampada ante Presidencia de la Junta por los "compromisos incumplidos" con el cereal

La organización agraria mantendrá las protestas del 14 al 30 de septiembre y reclama ayudas directas, préstamos al 0% y una ayuda integrada para los cereales de invierno

El campo extremeño anuncia una acampada frente a Presidencia de la Junta. En el círculo, Juan Metidieri, presidente de APAG Extremadura Asaja.

El campo extremeño anuncia una acampada frente a Presidencia de la Junta. En el círculo, Juan Metidieri, presidente de APAG Extremadura Asaja. / E. P.

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

APAG Extremadura Asaja ha anunciado la puesta en marcha de una «acampada en Presidencia» de la Junta de Extremadura entre los próximos 14 y 30 de septiembre para exigir medidas de apoyo a los productores de cereales de invierno y denunciar lo que considera «compromisos incumplidos» por parte del Ejecutivo autonómico.

La decisión se produce después de una reunión mantenida por la organización agraria con representantes de cooperativas cerealistas de Campiña Sur y parte de Tentudía, en la que se abordó la «difícil situación» que atraviesa actualmente el sector. APAG Extremadura Asaja asegura que las movilizaciones serán «firmes y contundentes» y estarán dirigidas a reclamar respuestas concretas de la Administración regional.

Ayuda integrada

Entre sus principales demandas figura la puesta en marcha de una ayuda integrada para los cereales de invierno, una medida que, según la organización, viene reclamando desde hace tiempo ante las dificultades económicas de estas explotaciones. La asociación sostiene además que la presidenta de la Junta de Extremadura ya compartía estas reivindicaciones cuando se encontraba en la oposición y se comprometió entonces a darles respuesta.

APAG también reclama la aplicación de medidas naturales para combatir las plagas y los problemas fitosanitarios, entre ellas una autorización «real» de la quema controlada de rastrojos que permita realizar estas labores en las fechas que los agricultores consideran adecuadas.

Préstamos a interés cero

La tercera pata de sus reivindicaciones pasa por la concesión de ayudas directas y una línea de préstamos a interés cero, tomando como referencia las medidas aprobadas en 2023 mediante el Decreto Ley 3/2023, de 17 de mayo.

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La organización agraria considera que «ha transcurrido tiempo suficiente» para que estos compromisos se materialicen y sostiene que la falta de respuesta de la Junta les obliga a elevar el tono de sus protestas. Por ello, mantendrá la acampada ante la sede de Presidencia durante más de dos semanas con el objetivo de reclamar «soluciones» para los productores extremeños de cereales de invierno y el cumplimiento de las medidas que asegura que fueron comprometidas.

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