Cristina Martínez ejerce como médica rural en la Sierra de Gata, pero estos días una parte de ella sigue en Ceuta. Allí nació, allí vive todavía su padre, de 78 años, y allí ha pasado buena parte de su agosto, coincidiendo con la crisis migratoria que ha alterado la vida cotidiana de la ciudad. Desde Extremadura, y después de participar en la concentración de apoyo celebrada el miércoles en Cáceres, esta ceutí relata en primera persona lo que vio durante aquellos días y cómo lo está viviendo su familia.

Nació en Ceuta, aunque ahora reside en Extremadura. ¿Cómo ha vivido, a miles de kilómetros, lo ocurrido en su ciudad natal durante estas últimas semanas?

Es una película de terror. Yo tenía vacaciones del 1 al 15 de agosto y fui a Ceuta porque allí vive mi padre, que tiene 78 años. Mi madre falleció el año pasado y desde entonces voy cada mes o mes y medio a verlo. Cuando ocurrió la invasión esperé un poco para ver qué pasaba, porque no sabía si podría entrar, pero tenía claro que iba a ir, bien para pasar allí mis vacaciones o para traerme a mi padre si la situación empeoraba. Llegué el día 2 y estuve hasta el 14. No vi directamente la entrada, solo a través de los medios, pero sí he vivido lo que ha ocurrido después en las calles. Ceuta es una ciudad como Cáceres, porque allí tenemos unos 82.000 habitantes, y cuando sales, vayas por donde vayas, te encuentras grupos de ocho o diez inmigrantes que se te quedan mirando, se te acercan... Yo bajaba al principio a la playa y estaban en las duchas, en los espigones, entonces empezaban a rodearte. Se siente inseguridad porque son grupos numerosos y, además, vienen con una serie de necesidades. Evidentemente, la situación se complica.

Cristina Martínez, ceutí y médica en Extremadura: "Lo que estamos viviendo es una película de terror" / Álvaro Quintanilla

¿Cómo lo está viviendo su padre?

Está encerrado. Normalmente salía, sobre todo a la playa, pero ahora prácticamente no puede. Va con andador. Esta misma tarde tenía una consulta en la Unidad del Dolor y ha tenido que coger un taxi desde casa hasta allí y después otro para volver. Él necesitaría andar, pero no puede hacerlo con tranquilidad porque con que alguien le dé un simple empujón y se caiga puede tener una fractura de cadera o cualquier otra cosa. También he visto cómo han tenido que cerrar chiringuitos que viven de lo que ganan durante el verano. Estuve con mi padre en uno y estábamos nosotros solos. La propietaria lloraba diciendo que no sabía qué iba a hacer con toda la mercancía.

¿Qué le gustaría que entendieran quienes observan esta situación desde fuera?

Lo primero que quiero dejar claro es que esto no va de derecha ni de izquierda. Va de que han vulnerado nuestra frontera, la frontera de Ceuta, que es una frontera de España y de Europa. Estamos vendidos. Marruecos ha demostrado que, en un momento, con una especie de Marcha Verde, se podía quedar con la ciudad y que el Gobierno no ha hecho nada. Nosotros en Ceuta convivimos cuatro culturas: musulmanes, cristianos, hebreos e hindúes. Esto no va de raza, cultura o religión. Yo estoy a favor de una inmigración controlada porque la necesitamos. No tenemos apenas médicos, falta gente para trabajar en el campo y las mujeres españolas cada vez tenemos menos hijos. Necesitamos inmigración, pero bien hecha. Hay que proteger tanto a los inmigrantes, que tienen que venir en regla para poder atenderlos en condiciones, como a la población de Ceuta.

En torno a esta crisis también han surgido acusaciones de racismo y discursos muy enfrentados. En las últimas concentraciones a nivel nacional se han producido ataques a periodistas. ¿Le preocupa que puedan alimentarse discursos de odio?

Claro que me preocupa, pero insisto en que esto no va de racismo. A mí me da igual la raza o la cultura de una persona. Si viene de forma legal y viene para trabajar, bienvenida a España. Tenemos muchísimos inmigrantes. Lo que crea inseguridad es que entren miles de personas de golpe y que no sepamos quiénes son. Lo peor que nos podemos llegar a temer es que la gente se canse y se vaya de Ceuta o que la situación termine enfrentando a unos con otros.

El miércoles participó en la concentración celebrada en Cáceres en apoyo a Ceuta. ¿Esperaba una respuesta así?

No, y me emocionó muchísimo. Mis amigas vinieron conmigo, pero pensaba que íbamos a estar cuatro o cinco personas con mi bandera de Ceuta en las escaleras del Ayuntamiento. No esperaba encontrarme la plaza llenísima, parecía un Womad. Me emocionó mucho ver a tanta gente apoyando a Ceuta y sentir ese cariño. Hemos visto manifestaciones masivas de gente que ha salido a apoyar a Ceuta y me gustaría que la gente sea consciente de la inseguridad, el miedo y la sensación de estar encerrados que estamos viviendo allí.

Usted es médica rural en Extremadura. ¿Qué impacto está teniendo esta situación sobre los servicios públicos?

Están colapsados. Si de por sí en cualquier ciudad hay listas de espera, imagine una ciudad en la que de repente aumenta muchísimo la población y llegan personas que necesitan vacunación, atención sanitaria y asistencia social. Yo soy médico y, sobre el tema sanitario, tuvieron la indecencia de llamarnos xenófobos por decir que estaban trayendo muchas enfermedades. Estuve allí y murió una persona con fiebre tifoidea y había tuberculosis. Con esos hacinamientos, al final se contagian y se pueden producir epidemias. Tú vas al hospital y hay cubanos, venezolanos, marroquíes... ¿Entonces van a llamar xenófobos a los sanitarios de Ceuta?

Una de sus mayores preocupaciones parece ser que la situación se prolongue.

Sí. Lo peor es no ver la luz. Si viéramos alguna medida o algún avance, por lo menos podríamos pensar que existe un final, pero ahora no se ve. La gente lleva mucho tiempo sin poder hacer una vida normal. Los niños han estado sin ir a la playa, sin ir a los parques, sin poder jugar y ahora la preocupación es si pueden ir al colegio con normalidad.

¿Qué solución reclama?

Que el Gobierno actúe. Esto no es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas ni de racismo. Hay que respetar los derechos humanos de los inmigrantes y también los de los ceutíes. Para respetar los derechos de unos hay que hacer las cosas en condiciones y permitir, al mismo tiempo, que los ciudadanos de Ceuta puedan salir a la calle y recuperar una vida normal. Ahora mismo no hay normalidad y creo que no la va a haber en mucho tiempo.