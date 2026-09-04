Hasta 50 euros al día por estar en formaciones: las nuevas ayudas del Sexpe para desempleados en Extremadura

El Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) ha activado una nueva convocatoria de becas y ayudas para personas desempleadas que participen en acciones formativas y prácticas profesionales en Extremadura, con un presupuesto inicial de dos millones de euros para los ejercicios 2026 y 2027.

La convocatoria, publicada este jueves 3 de septiembre en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), incluye ayudas para hacer frente a los gastos de transporte, manutención, alojamiento y conciliación familiar, además de becas específicas para personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género.

El objetivo es facilitar que la falta de recursos o la distancia hasta el lugar donde se desarrolla un curso no impidan a una persona desempleada participar en la formación del Sexpe. Las ayudas se aplicarán tanto a las propias acciones formativas como, cuando corresponda, a la fase de formación en empresas o a las prácticas profesionales no laborales.

De los dos millones de euros previstos, 1,5 millones se reservan para quienes participen en formación conducente a certificados profesionales y otros 500.000 euros para el resto de acciones formativas. Por anualidades, 1,4 millones corresponden a 2026 y 600.000 euros a 2027.

Hasta 22 euros al día por ir en coche

Las cantidades varían considerablemente en función del tipo de gasto. La ayuda para utilizar transporte público urbano alcanza un máximo de 1,50 euros por cada día de asistencia, mientras que en los desplazamientos interurbanos podrá cubrirse el importe del billete.

Quienes tengan que utilizar su propio vehículo podrán recibir 0,19 euros por kilómetro, con un máximo de 22 euros por día lectivo.

A ello se suma una ayuda de hasta 12 euros diarios para manutención y otra de hasta 50 euros por día natural para alojamiento y manutención cuando se cumplan las condiciones establecidas.

La cantidad aumenta considerablemente en el caso de las acciones formativas transnacionales o las prácticas que se desarrollen en otros países. En estos casos, la ayuda de alojamiento y manutención puede alcanzar 158,40 euros diarios, además del coste de los billetes de ida y vuelta en clase económica.

También habrá una ayuda destinada a facilitar la conciliación de las personas desempleadas que tengan hijos menores de 12 años o familiares dependientes hasta segundo grado. Su cuantía será equivalente al 75% del IPREM diario por cada jornada de asistencia.

Becas de hasta 10 euros diarios

La convocatoria establece además dos modalidades específicas de becas. Las personas desempleadas con discapacidad podrán percibir hasta nueve euros por cada día que asistan a la formación, mientras que las mujeres víctimas de violencia de género tendrán derecho a diez euros por día lectivo.

Ambas becas son compatibles y acumulables entre sí y con las ayudas de transporte, manutención, alojamiento o conciliación. Además, las cantidades de las becas podrán incrementarse hasta un 50% cuando las personas beneficiarias pertenezcan a colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, siempre que exista un informe motivado del Sexpe.

Para acceder a estas ayudas hay que tener la consideración de persona trabajadora desempleada e inscrita como tal en el Sexpe al inicio de la formación o de las prácticas, incluyendo a los trabajadores agrarios. La situación laboral se comprobará tomando como referencia el momento en el que comienza la acción formativa o el día de incorporación si esta se produce posteriormente.

Si durante el curso la persona deja de estar desempleada, la percepción de la correspondiente beca o ayuda se interrumpirá durante ese periodo.

15 días para solicitarlas

Las ayudas se concederán mediante concesión directa y convocatoria abierta. Esto significa que se irán resolviendo conforme sean solicitadas y siempre que quede presupuesto disponible. Si se agotan los fondos y no se amplía el crédito, el Sexpe podrá dar por terminada la convocatoria.

El plazo general para presentar la solicitud será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la finalización del curso, incluida en su caso la formación en empresa o las prácticas profesionales.

Las solicitudes podrán tramitarse electrónicamente a través de la Junta de Extremadura o presentarse en las oficinas del Sistema de Registro Único y demás registros legalmente habilitados. El Sexpe dispondrá de un máximo de tres meses para resolver desde la presentación de cada solicitud.

Además, determinados alumnos podrán pedir pagos anticipados, entre ellos quienes realicen cursos de más de 400 horas, formación en centros dependientes directamente del Sexpe o acciones que impliquen alojamiento y manutención.

La convocatoria tendrá una vigencia máxima de un año desde el día siguiente a su publicación, aunque podrá cerrarse antes si se agota el presupuesto.