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NUEVO EPISODIO DE CALOR

Extremadura afronta este sábado una nueva jornada de calor con avisos amarillos en casi toda la región

Tajo y Alagón, Barros y Serena alcanzarán los 39 grados, mientras que las Vegas del Guadiana, la Siberia y la Meseta Cacereña llegarán a los 38

Archivo | Un hombre refrescándose en plena ola de calor.

Archivo | Un hombre refrescándose en plena ola de calor. / Santi Garcia

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E. P. E.

Extremadura afrontará este sábado, 5 de septiembre, una nueva jornada marcada por las altas temperaturas, con avisos amarillos activos en prácticamente toda la región. Solo el sur de la provincia de Badajoz quedará fuera de las alertas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso estará activo entre las 13.00 y las 21.00 horas, coincidiendo con las horas de mayor calor. Durante ese periodo, los termómetros podrán alcanzar los 39 grados en varias comarcas extremeñas.

En la provincia de Cáceres, Tajo y Alagón serán una de las zonas donde más subirán las temperaturas, con máximas de hasta 39 grados. También estarán en aviso amarillo el norte de Cáceres, con hasta 37 grados; la Meseta Cacereña, donde se alcanzarán los 38 grados; y Villuercas y Montánchez, con máximas de hasta 37 grados.

En Badajoz, el aviso afectará a La Siberia Extremeña y las Vegas del Guadiana, con temperaturas de hasta 38 grados, y a Barros y Serena, donde los termómetros podrán llegar a los 39 grados.

De este modo, el calor será el principal protagonista de la jornada en buena parte de Extremadura, con temperaturas especialmente elevadas durante las horas centrales del día.

Posibles tormentas por la tarde

La jornada podría estar acompañada además de un aumento de la inestabilidad debido al acercamiento de una dana desde el oeste. Esta situación podría favorecer la aparición de tormentas durante la tarde en Extremadura, aunque no se espera que sean generalizadas.

En algunos puntos, estas tormentas podrían dejar rachas fuertes de viento, mientras que las precipitaciones serían en general escasas.

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Ante las temperaturas previstas, se recomienda extremar las precauciones durante las horas de mayor calor, mantener una hidratación adecuada y evitar la exposición prolongada al sol.

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