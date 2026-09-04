Extremadura amplía hasta el 7 de septiembre el plazo para corregir incidencias en las ayudas de la PAC

Los agricultores y ganaderos extremeños que tengan incidencias detectadas en sus solicitudes de ayudas de la PAC dispondrán de más tiempo para corregirlas. La Junta de Extremadura ha ampliado hasta el próximo 7 de septiembre el plazo para realizar las modificaciones derivadas de los controles por monitorización, que inicialmente terminaba el 31 de agosto.

La medida afecta a los expedientes en los que el Sistema de Monitorización de Superficies haya detectado alguna discrepancia, identificada mediante los conocidos como «semáforos» amarillos o rojos. La monitorización se realiza sobre las solicitudes de ayudas de la Política Agrícola Común basadas en superficies y utiliza, entre otros instrumentos, imágenes obtenidas mediante los satélites Sentinel del programa Copernicus.

El amarillo identifica un resultado no concluyente, mientras que el rojo señala una incidencia detectada en la parcela declarada. Este sistema permite comprobar aspectos como el cultivo existente, el uso del terreno o la correspondencia entre la superficie incluida en la solicitud y la realidad observada.

Cómo corregir las incidencias

Los afectados pueden consultar los resultados a través del Portal del Ciudadano de SGA, dentro de su expediente correspondiente a la campaña de 2026. Si aceptan que existe una discrepancia, pueden modificar su Solicitud Única mediante una alegación por «Modificaciones por Monitorización». Ese era precisamente el procedimiento habilitado para las incidencias comunicadas durante las distintas fases de control de este año.

También existe la posibilidad de que el agricultor mantenga lo que declaró inicialmente. En ese supuesto puede aportar pruebas para acreditar que la realidad de la parcela coincide con su solicitud. Entre ellas se encuentran las fotografías georreferenciadas, que pueden realizarse mediante la aplicación Sga@pp y presentarse como documentación de monitorización.

La ampliación hasta el 7 de septiembre da así unos días adicionales a los titulares de explotaciones para revisar sus expedientes y evitar que una incidencia sin subsanar pueda repercutir posteriormente en la tramitación de las ayudas. El sistema de monitorización se aplica obligatoriamente a las solicitudes de la PAC 2023-2027 que contienen intervenciones vinculadas a superficies.