Extremadura espera cerrar pronto el foco de brucelosis al no detectar nuevos positivos

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura, Juan José García, ha señalado que la situación con respecto a la brucelosis es "esperanzadora" y que espera dar por cerrado próximamente el foco de brucelosis de Alburquerque, después de que no se hayan detectado nuevos positivos.

Así, ha señalado que los análisis que se están realizando a las fincas próximas al foco se va a finalizar en los próximos días, así como que "no ha habido ningún positivo más. Asaja señaló que se evaluó la situación de 15.000 reses y no hubo ningún positivo más tras sacrificarse un total de 2.635 animales, todos en la frontera con Portugal. "Estamos esperando. Si no hay ningún tipo de positivo más en el momento que tengamos toda la confirmación de todas las analíticas cerrar el foco y dar por concluida la crisis".

Lengua azul

Igualmente "esperanzadores" son los datos que deja hasta el momento la lengua azul, cuya campaña de vacunación "va bien, según ha señalado en respuesta a la prensa en una rueda de prensa en Mérida para detallar las medidas aprobadas para los afectados por los incendios del verano.

García, que no ha querido profundizar en ninguna de estas cuestiones de sanidad animal para no desviar la atención sobre las ayudas por los incendios, ha recordado que el pico de lengua azul se da "históricamente" en torno a la celebración de la Feria Internacional Ganadera de Zafra, a finales de septiembre.

En todo caso, aún no ha habido mortalidad en la cabaña ovina, que es "lo que realmente preocupa a los ganaderos", si bien se registrado algunas ovejas afectadas "como no puede ser de otra manera" teniendo en cuenta la presencia de la enfermedad, no solo en Extremadura, sino en el conjunto del país.

En todo caso, ha señalado que los datos que maneja la consejería hasta la fecha indican que "la incidencia va a ser bastante menor que el año pasado", aunque ha precisado que hay mantener la prudencia y la vacunación.