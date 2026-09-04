Extremadura amplía hasta 30 años las licencias de venta ambulante y facilita la transmisión familiar

La Asamblea de Extremadura ha avalado este viernes el decreto-ley que da mayor estabilidad a los vendedores ambulantes de la región al ampliar de siete a 15 años la duración de sus autorizaciones municipales y permitir una única prórroga por otro periodo idéntico. La norma, que también modifica el régimen electoral de las cámaras de comercio de Cáceres y Badajoz, ha contado con el respaldo anunciado de PP, PSOE y Vox y la abstención de Unidas por Extremadura.

El cambio permitirá, por tanto, que una autorización pueda alcanzar hasta 30 años de duración, aunque los ayuntamientos mantendrán la obligación de comprobar anualmente que se siguen cumpliendo las condiciones establecidas en la legislación y en sus respectivas ordenanzas.

El decreto facilita además el relevo generacional de estos negocio, ya que las autorizaciones podrán transmitirse a familiares hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad y a causahabientes. Si bien, cabe destacar que únicamente durante el tiempo que reste de vigencia y manteniendo la misma clase de productos que se comercializaban originalmente.

También se aclara la figura de la persona suplente y se permite que determinados familiares puedan asistir ocasionalmente al titular cuando exista una causa justificada. Los ayuntamientos dispondrán ahora de un año para adaptar sus ordenanzas al nuevo marco, aunque las nuevas condiciones se aplicarán automáticamente a las autorizaciones que estén actualmente vigentes.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha justificado la reforma por la situación de incertidumbre generada desde que numerosas autorizaciones empezaron a extinguirse en octubre de 2025. Ha defendido que un horizonte más amplio permitirá a los comerciantes planificar inversiones en vehículos, puestos o equipamientos y facilitar la continuidad de negocios que en muchos casos tienen carácter familiar.

"En muchos municipios el mercadillo no es una actividad complementaria, es una de las pocas alternativas reales de abastecimiento", ha destacado Santamaría, quien ha presentado el comercio ambulante como una actividad especialmente relevante en una comunidad rural y envejecida como Extremadura.

Cámaras de comercio

Por otra parte, el decreto también afecta a las cámaras oficiales de comercio y busca adaptar la legislación extremeña a la normativa básica estatal antes del próximo proceso de renovación de sus órganos de gobierno. Entre los principales cambios se encuentra la eliminación del voto delegado en las elecciones camerales, de manera que el sufragio pase a ser personal e intransferible, y la supresión del límite legal de mandatos para sus presidencias.

El mandato seguirá siendo de cuatro años, pero los presidentes podrán ser reelegidos sin una limitación fijada por la ley autonómica, salvo que los propios órganos camerales establezcan otra cosa. También se precisan los requisitos para presentar candidaturas. La Junta ha recordado que estas modificaciones responden a los requerimientos formulados por el Estado desde 2022 y 2023 para adaptar determinadas disposiciones extremeñas a la legislación básica nacional.

Postura de los grupos

En el turno de fijación de posiciones, Vox ha anunciado desde el principio su apoyo y ha reivindicado que la norma forma parte del cumplimiento del acuerdo de gobierno con el PP. Su diputada Eva María García ha calificado el comercio ambulante como el "corazón social" del decreto y ha destacado que genera, según los datos que ha expuesto, unos 44 millones de euros de impacto económico en Extremadura. También ha defendido que ampliar las autorizaciones permitirá "planificar a medio y largo plazo" y favorecer el relevo entre generaciones.

El PSOE ha optado igualmente por respaldar la convalidación, aunque su diputada Piedad Álvarez ha cuestionado el procedimiento utilizado. Los socialistas han compartido la necesidad de dar estabilidad al comercio ambulante y adaptar la normativa cameral, pero han acusado a la Junta de recurrir a un "decretazo" para resolver asuntos que conocía desde hace años y que, a su juicio, podrían haberse tramitado mediante un proyecto de ley con mayor participación parlamentaria.

La parlamentaria ha recordado que los problemas de adaptación de la legislación de las cámaras eran conocidos desde 2022. También ha preguntado al Ejecutivo qué ocurrirá con las autorizaciones de venta ambulante que ya habían caducado desde octubre del pasado año. "Sí a la estabilidad del comercio ambulante, sí al relevo generacional, pero también sí al Parlamento, a la transparencia, al diálogo y a la participación", ha resumido.

Por contra, Unidas por Extremadura ha optado por la abstención al estar de acuerdo con la mayoría de las medidas destinadas a los vendedores ambulantes, pero ha rechazado algunos cambios en las cámaras de comercio y, especialmente, la eliminación del límite de mandatos de sus presidencias. También ha cuestionado la supresión del voto delegado al considerar que puede dificultar la participación de pequeños empresarios y autónomos.

El PP ha cerrado el debate defendiendo que el decreto resuelve "problemas concretos" y responde a reivindicaciones del propio sector. Su diputado Manuel Martín ha destacado especialmente el salto de siete a 15 años de las autorizaciones, prorrogables otros 15, y ha presentado la medida como una forma de aportar estabilidad para invertir, renovar equipamientos y garantizar la continuidad de los negocios familiares.