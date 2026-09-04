Cotrina retoma su pulso con Guardiola tras el verano: "Este Gobierno es mucho peor que el anterior"

Álvaro Sánchez Cotrina ha retomado este viernes su pulso parlamentario con María Guardiola tras el verano con una crítica frontal a la gestión de la Junta. "Este Gobierno es mucho peor que el anterior", ha llegado a afirmar el secretario general del PSOE extremeño, que ha puesto sobre la mesa los problemas en la sanidad, el transporte escolar y la prevención de incendios. La presidenta ha respondido reivindicando el respaldo recibido en las urnas y acusándole de tratar de dibujar una Extremadura "apocalíptica". "Deje de alentar el miedo, deje de mentir y deje de crispar", le ha espetado.

Cotrina ha aprovechado su primera pregunta del nuevo curso político para hacer un balance crítico de la gestión de Guardiola y concentrar sus reproches en varios asuntos que han marcado las últimas semanas. El dirigente socialista ha reconocido que Guardiola consiguió representar el "cambio" cuando llegó al Gobierno extremeño, pero considera que la gestión posterior ha modificado la percepción que existe sobre su Ejecutivo. "Después del cambio, de las proclamas, de las consignas políticas y de la verborrea política, viene la gestión", ha señalado.

Entre los ejemplos ha citado el caso de una paciente que esperaba una resonancia magnética y que, según ha relatado, fue atendida después de denunciar su situación en redes sociales. También ha apuntado a las dificultades que persisten con determinadas rutas de transporte escolar a pocos días del inicio del curso y a la situación de las urgencias del Hospital Universitario de Cáceres.

En este último ámbito ha mencionado las dimisiones registradas, las quejas de médicos residentes, las críticas de asociaciones de pacientes y las advertencias de los colegios de médicos sobre la presión asistencial. "El cambio debe estar asociado siempre a la gestión y su gestión hoy es pobre", ha resumido.

Guardiola ha respondido llevando inicialmente el debate al terreno electoral. La presidenta ha recordado los comicios del 22 de diciembre de 2025 y ha sostenido que fueron los propios extremeños quienes entonces valoraron su gestión. "Han dicho que querían que siguiera siendo la presidenta", ha afirmado, antes de señalar que las urnas avalaron la actuación de su Ejecutivo y mostraron, a su juicio, una "importante decepción" con el PSOE.

La presidenta ha acusado además a Cotrina de repetir "el discurso de Madrid" y ha introducido el "sanchismo" en el enfrentamiento. "El sanchismo, del que por supuesto usted forma parte, tiene la memoria muy corta y la ética muy difusa", le ha reprochado.

La situación de Ceuta

El intercambio de acusaciones ha derivado también hacia Ceuta. Cotrina ha pedido a Guardiola que desautorice al vicepresidente de la Junta por sus declaraciones en torno a las movilizaciones celebradas esta semana y por referirse como "mafia" a determinados representantes políticos.

El socialista ha asegurado que confiaba en el "talante moderado" de la presidenta y le ha reclamado que marque distancias con esas palabras al considerar que el vicepresidente no solo representa a Vox, sino que forma parte del Gobierno de todos los extremeños. Guardiola le ha devuelto el reproche preguntándole por su ausencia en las concentraciones de apoyo a Ceuta. "¿Dónde estaba usted el miércoles a las ocho de la tarde?", le ha preguntado antes de cuestionar la posición adoptada por el PSOE.

"¿De verdad cree que el apoyo a un pueblo que ha visto violentada su vida cotidiana vale menos que su amado líder Pedro Sánchez?", ha añadido. La presidenta ha cerrado su intervención responsabilizando a los anteriores gobiernos socialistas del deterioro económico, industrial y de los servicios públicos que atribuye a las últimas legislaturas. "Los extremeños se cansaron de esperar y se cansaron de sus excusas y nos han dado la confianza. No les vamos a defraudar", ha concluido.

Gestión del Gobierno

Cotrina ha endurecido sus críticas en su segundo turno y ha asegurado que la percepción que recoge de los ciudadanos es que el cambio político no ha supuesto una mejora para Extremadura. "Este Gobierno, que se entrega a la ultraderecha que marca la agenda, es mucho peor que el anterior", ha afirmado. También ha reprochado al Ejecutivo autonómico que continúe recurriendo a la "herencia recibida" después del tiempo transcurrido desde su llegada a la Junta.

El secretario general del PSOE ha vuelto a la situación sanitaria y ha calificado de "frivolidad" algunas de las respuestas ofrecidas desde el Gobierno ante las críticas. También ha puesto el foco en la prevención de incendios y ha asegurado que en 2024 quedaron sin ejecutar 44 millones de euros de los 90 presupuestados. "Esa herencia de no ejecución del año pasado no viene de los socialistas, viene de su Gobierno", ha afirmado.

Guardiola ha contestado con una batería de cifras para defender su balance. Según ha señalado, la sanidad extremeña dispone ahora de 1.167 profesionales más y de 700 millones de euros adicionales respecto a la etapa anterior. También ha acusado al PSOE de haber mantenido fuera de las listas de espera a 25.000 pacientes. Ha reivindicado igualmente la evolución del mercado laboral, con más afiliados a la Seguridad Social y más mujeres trabajando, y ha destacado que Extremadura ha bajado primero de los 70.000 desempleados y posteriormente de los 60.000.

También ha mencionado la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años y ha asegurado que su Ejecutivo dedica "más recursos y más inversión que nunca" a la prevención y extinción de incendios. "Hay un abismo entre hacer oposición y desear que a Extremadura le vaya mal para utilizarlo políticamente", ha reprochado Guardiola a Cotrina, antes de defender que "la gente sabe que gestionamos" y que su Gobierno ha "cambiado radicalmente el rumbo de Extremadura".