La Junta responde a los sindicatos y defiende que ya ha destinado 400 millones a mejoras salariales de los empleados públicos

La Junta de Extremadura ha salido al paso del calendario de movilizaciones que preparan CSIF, UGT y CCOO para reclamar avances en la equiparación salarial de los empleados públicos y ha defendido que los acuerdos alcanzados hasta ahora se han traducido en 400 millones de euros en mejoras retributivas. El Ejecutivo regional rechaza que pueda hablarse de una falta de diálogo con los representantes de los trabajadores y ha convocado a los tres sindicatos a una nueva reunión el próximo 14 de septiembre con la presidenta de la Junta, María Guardiola, y la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano.

La respuesta llega después de que los tres sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación de la Junta hayan anunciado movilizaciones para este mes de septiembre ante la falta de avances que consideran suficiente en materia de equiparación salarial. Frente a estas críticas, Manzano ha asegurado que respeta las decisiones de las organizaciones sindicales, pero discrepa de que las vías de negociación estén agotadas.

"La negociación ha sido permanente y ya se ha traducido en acuerdos que suponen 400 millones de euros en mejoras salariales", ha defendido la consejera.

Una nueva reunión el día 14

El Ejecutivo extremeño sostiene que la equiparación salarial es un objetivo que comparte con los sindicatos, aunque insiste en que cualquier nuevo compromiso debe estar acompañado de los recursos económicos necesarios para poder llevarlo a cabo.

Manzano ha emplazado así a las organizaciones sindicales a continuar "hablando y avanzando con los representantes de los trabajadores", pero hacerlo, ha señalado, con "propuestas y compromisos respaldados presupuestariamente".

La consejera ha insistido en que "la negociación continúa abierta y este gobierno mantiene intacta su voluntad de alcanzar acuerdos", por lo que rechaza que pueda hablarse "de falta de diálogo".

De los docentes al SES y el SEPAD

Entre las medidas adoptadas hasta ahora, la responsable de Hacienda ha puesto como ejemplo las mejoras salariales aplicadas al colectivo docente. "Desde que este gobierno llegó, empezó a corregir diferencias salariales que venían de años atrás, con medidas como los 80 euros mensuales para los docentes", ha destacado.

La intención de la Junta, según Manzano, es extender progresivamente esas mejoras a otros ámbitos de la Administración autonómica. "Seguiremos trabajando para avanzar también en el SES, el SEPAD y la Administración General", ha asegurado.

Asimismo, recuerda que "desde que este gobierno llegó, empezó a corregir diferencias salariales que venían de años atrás, con medidas como los 80 euros mensuales para los docentes".