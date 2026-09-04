La Justicia obliga al SES a reconocer como fijo a un celador al que excluyó de la estabilización

El Servicio Extremeño de Salud (SES) tendrá que reconocer como personal estatutario fijo a un trabajador al que había excluido del proceso de estabilización de celadores, después de que una sentencia firme haya declarado que la decisión de la Administración no fue conforme a Derecho. La resolución que ejecuta el fallo judicial ha sido publicada este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

El afectado participó en el proceso excepcional de concurso convocado en diciembre de 2022 para estabilizar plazas de celador en las instituciones sanitarias extremeñas. Inicialmente había sido admitido, pero en diciembre de 2024 el SES determinó que no reunía todos los requisitos necesarios para participar y declaró que perdía su derecho a ser nombrado fijo. Figuraba entonces con el número 109 en el orden de prelación.

El trabajador recurrió esta decisión y la Plaza número 2 de la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Mérida le dio la razón el pasado 5 de junio. La sentencia considera acreditado que sí cumplía los requisitos recogidos en las bases de la convocatoria y declara contraria a Derecho su exclusión. El fallo es ya firme y el SES ha dictado ahora la resolución necesaria para ejecutarlo.

Reconocimiento con efectos retroactivos

La consecuencia es que la Administración deberá reconocerle el derecho a adquirir la condición de personal estatutario fijo en la categoría de celador. Los efectos económicos se retrotraen al 23 de enero de 2025, fecha a partir de la cual habría comenzado a trabajar como fijo de haber sido incluido junto al resto de aspirantes que superaron el procedimiento.

Sin embargo, durante ese tiempo el trabajador no dejó de prestar servicios en el SES. Estuvo trabajando como planchador hasta que alcanzó su jubilación ordinaria el 27 de septiembre de 2025. Por ese motivo, el juzgado estableció que de los salarios que le habrían correspondido como celador fijo debía descontarse todo lo que ya había percibido como trabajador temporal, evitando así cobrar dos salarios por el mismo periodo.

Una vez realizada esa operación, el SES ha fijado en 315,65 euros la cantidad que deberá abonarle. Corresponde a la diferencia entre las retribuciones de planchador y las de celador desde el 23 de enero hasta el 27 de septiembre de 2025, día en que se jubiló. La sentencia supone, por tanto, principalmente el reconocimiento de que su exclusión del proceso de estabilización fue indebida y de que tenía derecho a haber obtenido la condición de fijo antes de retirarse.